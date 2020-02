PNV, PSE, E-Podemos y PP insisten en el carácter "preelectoral" y político de la huelga general y en su fracaso

Parlamentarios de PNV, PSE, E-Podemos y PP han insistido en el carácter "preelectoral" y político de la huelga general del pasado jueves y en su "fracaso", mientras EH Bildu, único partido que apoyaba la convocatoria, ha destacado el "éxito rotundo" del paro y ha acusado a la formación jeltzale de ser "un piquete antihuelguístico" alineado "al 100 por 100 con la patronal"

En la tertulia de parlamentarios de Radio Euskadi, el representante del PNV Luis Javier Telleria ha señalado que las demandas de la huelga general pueden ser "razonables y dignas" pero la huelga no "es un método para reivindicar en estos momentos porque parece simbolizar una crispación social que no existe, que no es real".

Por ello, cree que la huelga fue una "acción preelectoral política" y ha indicado que "a lo mejor no ha sido un fracaso total pero sí de un éxito escaso para que se queden más tranquilos".

"Probablemente todo el mundo sabe o intuye que se puedan adelantar las elecciones y todo esto es un movimiento de campaña electoral, tiene más pinta de eso que de una reivindicación real", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado que las demandas de la huelga eran "básicamente para la administración central", que son las que tienen esas competencias, pero "la huelga se ha hecho en Euskadi" y en Navarra, donde, según ha apuntado, EH Bildu ha firmado un acuerdo presupuestario con el Gobierno de María Chivite.

Telleria cree que es "mejor trabajar desde esos ámbitos de pacto con quien gobierna" que una huelga general. "Iremos viendo qué presupuesto han hecho en Nafarroa para ver si realmente estas reivindicaciones que les han llevado a montar una huelga general se van a plasmar", ha indicado el parlamentario de PNV que ha reprochado a ELA y LAB que no participen en órganos de diálogo como el CRL, el CES o el diálogo social

El parlamentario del PNV ha afirmado que "la sociedad el otro día no estuvo con los huelguistas y siguió funcionando". En su opinión, la sociedad "no está, en estos momentos" en la situación de crispación que quieren vendernos de manera populista".

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha considerado un "disparate" afirmar que la huelga ha sido un fracaso, como también lo sería decir que ha sido un "éxito al 100 por 100". A su juicio, en las circunstancias en que se ha desarrollado ha sido un "éxito rotundo con una afectación importante a la normal marcha de la economía" y unas movilizaciones "espectaculares".

"El sol no se puede tapar con un dedo y cientos de miles de personas participaron en la huelga. La realidad es incuestionable. La prueba es el emplazamiento de LAB ya que si alguien se da un castañazo no va a volver al cabo de dos meses, pero esto va a volver", ha vaticinado.

Tras advertir de que Euskadi sufre problemas y se da "una tremenda crisis de desigualdad" ya que la riqueza no se reparte "de forma justa", ha asegurado que hay miedo en los sectores económicos a que en el ámbito social "cuaje un ciclo movilizatorio similar al de los pensionistas o el movimiento feminista" y ha advertido de que la huelga ha sido "un primer paso en este sentido".

PNV, "PIQUETE ANTIHUELGUÍSTICO"

Asimismo, ha acusado al PNV de haberse convertido en un partido "cada vez mas escorado a la derecha" y ser "un portavoz de la patronal, un piquete antihuelguístico". "Al PNV el derecho a decidir y el avance en el ámbito del autogobierno se le está cayendo y queda desnudo un partido de derecha tradicional alineado al 100 por 100 con la patronal", ha criticado.

Unas palabras a las que el parlamentario del PNV ha respondido asegurando que no son la "derechona" y ha añadido que la izquierda vasca no "soportó" que fuera el PNV el que lograra un pacto con el Gobierno de Mariano Rajoy para el incremento de las pensiones con el IPC y el retraso de la aplicación del nuevo cálculo de las pensiones. Además, ha recordado que Euskadi es uno de los "países más igualitarios" y que "gracias" también al PNV hay RGI.

Además, Casanova ha lamentado que se haya insistido en situar la huelga como "acto electoral" cuando aún no se sabe cuándo van a ser las elecciones vascas. "Igual que decir que se ha desarrollado contra el nuevo gobierno cuando el hecho es que cuando se convocó aun no estaba conformado... Esta huelga no era contra ningún gobierno", ha añadido.

ELKARREKIN PODEMOS

Por su parte, el parlamentario de Elkarrekin Podemos José Ramón Becerra ha indicado que una huelga general es contra un Gobierno y, en este sentido, ha aludido al hecho de que se haga esta convocatoria cuando se ha conformado en el Estado un Ejecutivo progresista y apenas "lleva 20 días trabajando" o cuando se acaba de cerrar en Navarra un acuerdo presupuestario con EH Bildu, que ha apoyado esta huelga.

Por ello, cree que esta huelga "política" buscaba "desgastar a ciertas opciones de izquierda en favor de otras opciones de izquierda" y considera "un error" hacer esta convocatoria con este "poso electoral o preelectoral".

Becerra ha apuntado que "lo único" que se hace es un "trasvase de votos en la izquierda" que es un "juego de suma cero" porque todas las opciones de izquierda son necesarias para "revertir" determinadas medidas en materia de medidas o de derechos sociales.

Por otra parte, ha calificado de "absolutamente irresponsable" que la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, diera un "ultimátum de dos meses" para cumplir las demandas cuando en ese plazo "no se habrán cumplido ni los 100 días de tregua que se le dan a cualquier gobierno".

PSE-EE

Por su parte, el parlamentario del PSE-EE Eneko Andueza ha señalado que él no calificaría la jornada del jueves como "huelga sino como un acto de precampaña teledirigido por unos movimientos y un partido".

"Una huelga general es un éxito cuando suscita cierta unanimidad y en lo político EH Bildu se quedó solo mientras que en lo sindical lo secundaron solo los sindicatos nacionalistas", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que "arrogarse la mayoría sindical vasca" como acostumbran ELA y LAB "es un trampantojo y autoengañarse". "No niego que las movilizaciones fueron amplias pero la huelga no lo fue ya que Euskadi funcionó de manera regular. El comercio y la hostelería no cerró y la mayoría de quien lo hizo fue por los piquetes", ha añadido.

A su juicio, la mayoría social puede compartir las reivindicaciones que planteaban los convocantes, pero se hizo "en un contexto de precampaña".

"Cabe recordar que esos sindicatos se niegan a sentarse en la mesa de dialogo social. No sé si la verdadera voluntad es sentarse a negociar o estar en la bronca con vistas a las elecciones autonómicas", ha indicado, al tiempo que se ha preguntado "qué gobierno quieren estos sindicatos. ¿El de Casado con Abascal?".

PP

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP vasco, Carmelo Barrio, ha afirmado que esta huelga ha supuesto "una imagen de retroceso del país" y no ha tenido "ningún beneficio" y solamente "ha servido para dar soflamas políticas y dividir" a los sindicatos y al movimiento de pensionistas.

Barrio ha indicado que la convocatoria ha sido un "fracaso en toda regla" y ha lamentado que las claves del "éxito parcial" de la huelga "en algunos sitios" sean "el sabotaje, la coacción, el boicot y la acción de los piquetes".

A su juicio, ha sido una huelga nacionalista que se enmarca en "la radicalidad" en la que, según Barrio, se mueven ELA, LAB y EH Bildu y ha calificado de "demencial" que los convocantes, cuya "obsesión es la soberanía popular", hablaran de seguir con lucha "y más paros".

Barrio, que ha criticado la "utilización de los pensionistas y estudiantes para nutrir las manifestaciones", ha denunciado también que el Gobierno Vasco no se dé cuenta de que "falla" en su capacidad de acordar.