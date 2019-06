PNV cree que las palabras de Sánchez "hacen pensar que se puede avanzar" en la negociación de PSN, Geroa Bai y Ezkerra

El presidente del PNV en Navarra y parlamentario de Geroa Bai, Unai Uhalde, cree que las últimas palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la situación de Navarra "hacen pensar que se puede avanzar" en la negociación que mantienen PSN, Geroa Bai y Ezkerra-Izquierda para conformar un Ejecutivo "de progreso y plural", al que se ha "comprometido" el PSN.

No obstante, ha advertido que esto puede cambiar "de un día para otro", y "no se puede descartar absolutamente ningún escenario", tampoco el de nuevas elecciones. Además, ha insistido en que "tomará nota" si la gobernabilidad de la Comunidad Foral es "moneda de cambio" y objeto de "cambalache" por parte de UPN y Sánchez, y no descarta que haya nuevas elecciones. "Están todas las posibilidades encima de la mesa", ha asegurado.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Hualde ha señalado que los jeltzales han sido "contundentes" al asegurar que "tomarán nota" si el presidente del Gobierno propicia un Ejecutivo de 'Navarra Suma' a cambio de ser investido, porque "el proceso volvería a estar presidido por las injerencias".

El máximo representante del Napar Buru Batzar (NBB) ha explicado que ellos son "muy precavidos" porque saben cómo han sido procesos anteriores, "como el agostazo de 2007, que abortó un Gobierno entre el PSN y Nafarroa Bai", coalición a la que pertenecía entonces el PNV.

"Hay procesos anteriores, como la moción de censura a Yolanda Barcina en 2014, que se ordenó parar desde Ferraz, y ha habido una serie de mensajes, tanto antes de antes de ayer como ayer, como la propuesta del señor Esparza, las manifestaciones de la señora Calvo o el señor Ábalos, que nos volvían a recordar que estamos en un momento de injerencias", ha manifestado, en alusión a la oferta de Javier Esparza para que Pedro Sánchez deje gobernar a 'Navarra Suma' a cambio de facilitar su investidura.

En este sentido, ha recordado que Geroa Bai "ha dejado meridianamente claro que va a participar en este proceso, pero que debe llevarse desde Navarra".

Sobre el hecho de que el presidente del PSOE pudiera llegar a aceptar la abstención de EH Bildu para investir presidenta a la socialista María Chivite, ha dicho que "habrá que ver en qué sentido evolucionan los acontecimientos".

Tras señalar que solo ha habido entre Geroa Bai y PSN "una primera toma de contacto", que se produjo el pasado miércoles, ha remarcado que los socialistas les trasladaron que tienen la pretensión de encabezar una Gobierno progresista y que Ferraz "va a respetar el proceso".

"Pero, como los mensajes que se han producido en los días posteriores y, además, cada vez con más intensidad, apuntan a lo contrario, nosotros hemos querido dejar clara la posición", ha indicado, para recordar que, "en caso de que esas injerencias no deseadas se produjesen, el PNV tomaría nota y actuaría en consecuencia".

"Vamos a ver cómo evolucionan los segundos contactos a partir de la primera ronda. En un primer momento, María Chivite ha expuesto su disposición a llegar a un acuerdo de gobernabilidad de Geroa Bai con Podemos y con Izquierda-Ezkerra. Nosotros, desde la coalición a la que pertenecemos, asumimos su legitimidad para intentar conformar ese Gobierno progresista y plural, alternativo al que derechas de Navarra Suma", ha añadido.

APROXIMACIÓN PROGRAMÁTICA

Hualde cree que la semana que viene se iniciará un proceso de aproximación programática. No obstante, ha explicado que es "importante que el acuerdo al que se llegue sea para un Gobierno plural, progresista y estable".

A su juicio, "es importante la estabilidad" porque se viene de una legislatura en la que Geroa Bai ha encabezado el Ejecutivo de la Comunidad Foral y ha tenido "capacidad para llegar a acuerdos". Tras apuntar que la suma de su coalición, Izquierda-Ezkerra y los socialistas suman 23, por lo que no llegan a la mayoría absoluta de 26, ha indicado que PSN "tendrá que pensar cómo puede garantizar esa estabilidad para llegar a acuerdos más allá de la investidura", si no quiere acordar con EH Bildu.

El líder jeltzale ha afirmado que "las aritméticas son las que son" y ha señalado que, desde su punto vista, "todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria tendrían que tener necesariamente un papel, estén o no en posiciones de Gobierno, a lo largo de la legislatura".

En este sentido, ha señalado que es al Partido Socialista al que le toca "comandar eso" y tendrá que decidir "cómo piensa garantizar esa estabilidad".

El presidente del NBB ha subrayado que, en la primera reunión que han mantenido, observaron "la disposición de PSN de iniciar un proceso de aproximación programática". Por ello, considera que el borrador de la primera propuesta, el primer borrador correspondería presentarlo al Partido Socialista de Navarra.

"A partir de ahí, veremos, y sobre todo, a partir de avances sociales, en recuperación de derechos y en políticas que se han dado en estos cuatro años, si hay posibilidad de avanzar y de llegar a acuerdos", ha manifestado.

A su entender, salvo en esta última legislatura, "que se ha caracterizado por estar presidido por un Gobierno progresista y plural que ha avanzado en estas cuestiones, la historia tradicional de Navarra ha sido años de gobiernos de UPN, con el PSN como muleta".

Por ello, ha apostado por "abrir un nuevo ciclo". "Nosotros, desde un primer momento, dijimos que las urnas habían puesto al PSN como segunda fuerza dentro de una posibilidad de un Gobierno progresista y plural, y les corresponde a ellos liderar este proceso", ha reiterado.

NAVARRA SUMA

Hualde tiene "claro" que 'Navarra Suma' no va a parar para intentar impedir este Gobierno, "como se ha visto" con el ofrecimiento de Javier Esparza al ofrecer su abstención a Pedro Sánchez. "Nosotros estaremos atentos porque creemos que este proceso se debe llevar desde aquí, y creemos que debe respetarse un poco lo que nos está diciendo el PSN, que este proceso va adelante y en serio", ha manifestado.

El líder del PNV ha apuntado que Esparza "está jugando sus cartas" y ha dicho que, si el punto de llegada en el proceso es "un Gobierno de Navarra Suma, pues, para este viaje no necesitamos las alforjas".

"En la legislatura estatal, se prevé que el proceso de investidura sea la primera semana de julio. Por lo tanto, todo este ruido que está alrededor se va a dilucidar a lo largo del mes de julio. Y, dentro de Navarra, los hitos inmediatos son la constitución del Ayuntamiento el día 15 y la constitución del Parlamento el día 19. Por lo tanto, en la próxima semana supongo que habrá avances en esas dos cuestiones", ha manifestado.

Además, cree que la repetición de las elecciones en la Comunidad Foral "es una posibilidad que no hay que descartar". "Aquí están todas las posibilidades encima de la mesa", ha subrayado.

Tras señalar que la comparecencia de ayer de Pedro Sánchez "hace pensar" que se puede "seguir avanzando en estas negociaciones iniciadas", ha precisado que "de un día para otro" se trasladan otros mensajes "y no hay que descartar absolutamente ningún escenario", tampoco unos nuevos comicios.