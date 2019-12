PNV critica que no diga "absolutamente nada" a vascos, catalanes o gallegos que no se identifican con su modelo

En una rueda de prensa en Bilbao, Esteban ha calificado de "discurso fácil" el del Rey, que "tapa la realidad, va a la loa de la Constitución, y no habla de las necesidades de reforma" de la misma.

"El mensaje fue un mero enunciado, una descripción de algunos problemas, pero sin más. Un discurso de calificaría de intento de baño de autoestima, que exhibe claramente como un estado inseguro, en crisis, ante numerosos retos. Un estado con incapacidad de enfrentar sus realidades", ha señalado.

Por ello, ha apuntado que "más que un baño de autoestima, hubiera sido más provechoso un baño de realidades". "De nuevo venimos a lo mismo, una nación, y Cataluña, cuando se menciona, se menciona como una preocupación. No para profundizar, para decir que es un asunto en el que la convivencia es necesaria pero hay que buscar soluciones, que la ley tendrá que amoldarse, que el respeto a las voluntades de la ciudadanía democrática, etc. No, es una preocupación, punto", ha indicado, para lamentar que sea una "mención, sin más, dentro de un listado largo de preocupaciones".

Tras advertir de que, una vez más, Euskadi queda sin nombrar en el mensaje navideño, ha afirmado que "incluso en esa imagen de España moderna que quiso dar el Rey, había algunas cosas que chirriaban".

En este sentido, ha considerado que cuando el Monarca habla de una España moderna, que conoce el mundo internacional con una visión realista y completa, "en esa visión realista de cómo funcionan otros países, algunas instituciones y organismos fallan, como se ve en el caso de los tribunales de justicia españoles, corregidos una y otra vez, año tras año, por la justicia europea".

(habrá ampliación)