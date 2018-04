PNV cree que los catalanes presentarán un candidato libre de carga judicial y pide que se les "allane el camino"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que los partidos soberanistas catalanes presentarán un candidato a la presidencia de la Generalitat que esté libre de carga judicial antes del 22 de mayo, cuando expira el plazo para convocar unas nuevas elecciones, y ha pedido que "se les allane el camino" y no se pongan "obstáculos" para formar un Govern "legítimo", lo que facilitaría que los jeltzales no apoyaran la devolución de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al Ejecutivo.

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que "no solo hay que mirar a estos cinco humildes parlamentarios vascos porque hay otros 345 que también hay por ahí". Tras señalar que será mañana cuando decidan si presentarán enmienda a la totalidad, ha indicado que éste no es "el hecho determinante", sino la votación del día 26, cuando se sabrá si se devuelven las cuentas o no. "Hay una semana y en política es muchísimo", ha apuntado.

Asimismo, ha insistido en que "es un hecho muy grave y doloroso" la aplicación del artículo 155 y el PNV lo ha vivido como "una agresión" a los vascos porque se les puede aplicar también a ellos. Por ello, condicionó negociar las cuentas a que se levantara este artículo constitucional. "Tenemos una semana. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que las cosas funcionen, haya estabilidad y se vayan buscando soluciones políticas a conflictos políticos", ha manifestado.

Andoni Ortuzar ha dicho que "todo aquello que acerque al fin del 155 va a ser bien valorado" por su partido, mientras que "lo que se aleje o haga perdurar el 155 va a ser censurado" por los jeltzales.

Tras señalar que está habiendo "interferencias" a la constitución de un Govern, ha asegurado que perciben en los partidos políticos catalanes "la necesidad de tener cuanto antes un Gobierno", y ha emplazado a intentar que "no haya obstáculos y haya gestos políticos que reactiven la política y no la judicialización". "Ha llegado el momento de la zanahoria y de guardar el palo", ha subrayado.

EL FUTURO DEL ESTADO

A su juicio, estos PGE "son algo más que unos Presupuestos" porque los han situado, tanto el PP como los de la oposición, "como una especie de prueba del algodón sobre el futuro político del Estado español". "Si hay Presupuestos parece que la legislatura podría continuar y, si no hay Presupuestos, parece que la legislatura podría tener un futuro más abrupto", ha añadido.

El líder jeltzale ha apuntado que "hacer descargar toda esa responsabilidad sobre un partido nacionalista vasco" para ellos es "incómodo". "Entenderá que nos queramos sacudir ese polvo del camino. Nadie puede pretender echarnos la mochila del futuro político de España sobre la espalda del PNV", ha dicho.

