PNV niega su veto a un gobierno de coalición PSOE-Podemos pero exige conocer el programa para ser "cooperador necesario"

En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Ortuzar ha indicado, en relación a las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos, que se debe hablar "primero del programa" pero, en este caso, "se ha empezado la casa por el tejado o por la chimenenea" que es "el reparto de unos supuestos sillones" y, ante la posibilidad de que Pablo Iglesias sea ministro, ha manifestado que "tendrá que ser ministro si la fórmula para desarrollar el programa de Gobierno recomienda que eso sea sí, pero per se no".

Ante las palabras de la dirigente socialista Adriana Lastra que apuntó que a algunos gruopos se les podría hacer "cuesta arriba" un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, Ortuzar, ha manifestado que "no es bueno que, para justificar uno su posición, utilice a un tercero que no había hablado, ni dicho nada".

El dirigente jeltzale ha señalado que lo que pide el PNV es "cierta claridad y transparencia y que se sepa cuál es el programa de Gobierno y que se espera del PNV también". En este sentido, ha afirmado que, para el PNV, la fórmula de Gobierno es "secundaria" y, por tanto, ha negado que haya un veto de su partido a un gobierno de coalición con Podemos y ha afirmado que sería "grave error".

"Lo que sí podemos exigir si alguien espera que nuestros votos empiecen en la investidura pero luego sigan entrando en la urna a lo largo de la legislatura es que se hable con nosotros de cuál va a ser el programa que se va a hacer", ha añadido.

Ortuzar ha indicado que el PNV no puede ser "el pagafantas" aunque tampoco pondrá vetos "de quién puede o no entrar a un Gobierno". No obstante, considera "de justicia" que se hable con los jeltzales y "si se espera que el PNV sea un cooperador necesario para hacer unas políticas y unas reformas, pues que esas políticas y reformas se discutan con nosotros", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que entiende que Pedro Sánchez no quiera "factores de desestabilización dentro del Gobierno" y cree que Unidas Podemos debería "dar garantías" de que no lo va a ser porque hasta ahora ha tenido una "posición de oposición dura". El dirigente jeltzale cree que en esa negociación se debe "hablar menos y hacer más" y ha indicado que, "si es para ayudar", pueden "contar" con el PNV.

(Habrá ampliación)