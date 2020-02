PNV celebra que el acuerdo comercial de la UE con Vietnam "proteja a las conserveras europeas"

La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha celebrado que el acuerdo comercial con Vietnam que ha negociado la UE "apueste por proteger las conserveras europeas, en tanto el país asiático siga señalado con una 'tarjeta amarilla' europea por sus prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada".

La representante jeltzale ha destacado que "la política de acuerdos comerciales de la unión protege la industria europea, sin olvidar ningún sector, contribuyendo al avance de los derechos fundamentales en el mundo y apostando por extender en él los estándares sociales y ambientales europeos".

Según ha explicado el PNV en un comunicado, el Parlamento europeo ha debatido en la mañana de este martes los términos del acuerdo de libre comercio que celebrará la Unión Europea con Vietnam, "el acuerdo más ambicioso que ha firmado jamás la Unión con un estado en vías de desarrollo y con un régimen formalmente comunista".

En este sentido, ha destacado que actualmente Vietnam tiene cerca de 100 millones de ciudadanos y "ha puesto en pie una economía competitiva y conectada en la que crece la clase media y abunda la mano de obra joven y progresivamente mejor formada, y en donde hay una mano de obra joven y dinámica".

Según ha recordado, Vietnam preside la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) y presenta una tasa media de crecimiento del PIB de alrededor del 6,51% entre 2000 y 2018, además de ser "una de las economías más abiertas y más favorables al libre comercio en la región".

El PNV ha remarcado que, en el acuerdo, se han introducido cláusulas que "impulsarán las reformas con las que este estado mejorará las condiciones de su mercado laboral y profundizará en la apertura la democratización". Actualmente, Vietnam es el segundo socio comercial de la Unión Europea en esta zona de Asia.

Para Izaskun Bilbao, "la política de acuerdos comerciales que está desplegando la Unión en los últimos años se está revelando como una de las herramientas más eficaces para extender nuestros estándares sociales y ambientales en el mundo global".

La eurodiputada jeltzale ha subrayado que es precisamente en este ámbito en el que la Unión Europea "añade valor, es capaz de implementar políticas imposibles estado a estado y se revela como el actor global que necesitamos. Que resulta útil a la ciudadanía".

Además, ha destacado que, en el caso de este acuerdo con Vietnam, enmarcado en una política para propiciar "un comercio mundial más justo, no se olvida ningún sector".

"ENORME ACIERTO"

Según ha explicado, "este estado está señalado por la Unión Europea por no haber incorporado las medidas necesarias para acabar con las prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada". En concreto, ha indicado, "las autoridades comunitarias señalan al país con una 'tarjeta amarilla', el paso previo para cerrar completamente el mercado europeo a las importaciones de productos pesqueros y transformados de la pesca".

Por ello, la representante vasca ha considerado "un enorme acierto" la enmienda presentada por su grupo parlamentario para incluir "una salvaguarda para garantizar que nuestros productores, especialmente las empresas transformadoras de productos de la pesca y muy en particular las conserveras, vean defendidos sus legítimos intereses y reconocidas sus buenas prácticas frente a las amenazas de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada".

La aportación aboga por que "quede claro que, mientras la Comisión no retire la 'tarjeta amarilla' a Vietnam por esta razón, la Unión debe proteger sus producciones contra el dumping social y ambiental propiciado por estas malas prácticas pesqueras".