PNV dice que un adelanto electoral "complicaría avanzar" en las transferencias pendientes y pide "lealtad institucional"

La parlamentaria del PNV Josune Gorospe ha reconocido que un adelanto electoral en el Estado "complicaría el poder ir avanzando en las transferencias pendientes" y ha advertido de que lealtad institucional es "respetar la ley y cumplir el Estatuto", de tal forma que "lo que tiene que haber es menos ruido y más nueces".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido a la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias que se desarrollará el próximo lunes en Bilbao y a las competencias pendientes de transferir.

En este sentido, la parlamentaria del PNV Josune Gorospe ha reconocido que un adelanto de las elecciones en el Estado "no sería en ningún caso beneficioso", ya que "complicaría el poder ir avanzando en las transferencias pendientes".

Tras sostener que los análisis y negociaciones que se tienen que realizar por grupos políticos y técnicos son "complejos", ha incidido en que el estar "continuamente celebrando elecciones y eligiendo equipos supone un obstáculo más".

Por ello, ha resaltado que desde el PNV se hará "todo lo posible para que se generen las condiciones políticas e institucionales necesarias" que permitan "poder ir avanzando en la transferencia de aquellas competencias que están aún por transferir, poniendo especial interés en las incluidas en el programa de gobierno entre PNV y PSE, como la transferencia de prisiones y del régimen económico de la Seguridad Social".

"Nos corresponde reclamar que el Gobierno central presente por fin ese calendario de transferencias para abordar y trabajar de forma ordenada en su cumplimiento y reivindicar el cumplimiento íntegro del Estatuto", ha añadido.

Por último, ha incidido en que lealtad institucional es "respetar la ley y cumplir el Estatuto" de Gernika, de tal forma que "lo que tiene que haber es menos ruido y más nueces". "Pedimos el cumplimiento íntegro y a la vez reivindicamos un Concierto Político, una nueva relación con el Gobierno del Estado y una relación bilateral basada en el respeto mutuo y no subordinada", ha añadido.

EH BILDU

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha lamentado las recientes declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "parece no tener en la cabeza las transferencias ni el traslado de las presos, que es algo a lo que se había comprometido".

En contraposición, ha sostenido que el completar el Estatuto está en la agenda de la sociedad vasca y el Parlamento, y ha advertido de que "se ha agotado un modelo histórico que se basaba en ir negociando una a una las transferencias, aprovechando el momento de debilidad del Gobierno central a cambio de apoyos".

"Es un modelo agotado porque quedan 37 transferencias pendientes y hay que abordar la cuestión en su globalidad. Ningún Gobierno vasco se puede plantear ahora negociar las transferencias en esos términos históricos, una a una y a cambio de apoyos puntuales", ha argumentado.

Tras recordar que hay un acuerdo parlamentario en Euskadi que solicita un calendario de transferencias, ha incidido en que "se dio un plazo de seis meses al Ejecutivo central para que lo presentara", plazo que acaba en diciembre y "la única vía democrática de encarar esa situación es que ese calendario se presente".

"Puede haber una negociación sobre cuestiones técnicas, tendrá sus complejidades, pero no puede haber obstáculo y excusa política", ha añadido.

Asimismo, ha insistido en que para EH Bildu, una vez logradas las competencias pendientes y cumplido el Estatuto, "se abre una nueva fase que será un nuevo estatus político más sólido que garantice una relación de igualdad entre Euskadi y el Estado con fondo competencial".

"Todo lo que no sea presentar a corto plazo un calendario de transferencias sería un fraude para la sociedad vasca. Pedimos que no se usen subterfugios de carácter técnico para bloquear el traspaso. Si no se materializa a corto plazo, pediremos una comisión en el Parlamento vasco para abordar desde Euskal Herria el traspaso, siempre entendiéndolo como una transición hacia una nueva relación de igualdad entre Euskadi y el Estado", ha zanjado.

PP

Por su lado, la parlamentaria del PP Laura Garrido ha denunciado que el tema competencial se ha utilizado por los nacionalistas como elemento de "confrontación y para hacer victimismo". Además, ha destacado que "tenemos mucho margen de actuación en muchas de las competencias ya que el Gobierno Vasco no hace lo que tiene que hacer".

Como ejemplo de ello, ha citado la transferencia de las políticas activas de empleo y Lanbide, que "no es una referencia para los ciudadanos, o el ámbito educativo, que siendo Euskadi la comunidad autónoma en la que más se gasta por alumno, no tenemos unos índices muy buenos comparados en materias como comprensión lectora, matemáticas o ciencias".

A su juicio, el "víctimismo" de los nacionalistas con el tema competencial "no ha facilitado poder avanzar, ya que es importante que se tenga en cuenta el respeto y la lealtad institucional".

Por otra parte, ha señalado que las transferencias no es una de las "mayores preocupaciones de la ciudadanía vasca, tal y como reflejan todas las encuestas", y ha insistido en que la gestión por parte del Gobierno Vasco de las competencias que tiene "es manifiestamente mejorable en varias materias, como educación, sanidad o empleo".

PSE

Desde el PSE-EE, su parlamentario José Antonio Pastor se ha mostrado confiado en que antes de diciembre el Gobierno central avance en el calendario de las transferencias pendientes y ha aclarado que son 37 las "materias pendientes, que no competencias". "Son materias de distinto tipo, como prisiones o el régimen económico de la Seguridad Social, pero también hay competencias compartidas, o encomiendas de gestión, como pueden ser los puertos y aeropuertos".

El dirigente socialista ha reiterado que hay complejidades técnicas que dificultan la materialización de ciertas transferencias, y ha recordado que la Comisión Mixta de Transferencias Estado-País Vasco, que se reunirá el próximo lunes en Bilbao, ya se habían acordado con el PP, pero hay "complicaciones técnicas de varios tipos que dificultan las cosas, cuando ya hay un acuerdo".

Según ha apuntado, es un "buen gesto" que se reúna la Comisión Mixta en Bilbao, que se le dé estabilidad, y que no se abandone "al albur de no sé qué circunstancias", y ha reconocido que un posible adelanto electoral trastocaría el resultado.

ELKARREKIN PODEMOS

Desde Elkarrekin Podemos, la parlamentaria Eukene Arana ha apostado por que la negociación no se base en un "cambalache político" y ha reclamado "más competencias pero dotadas de un proyecto político". "Esperamos transferencias para que las competencias se ejecuten adecuadamente. Si queremos competencias es para ejercerlas", ha añadido.