PNV, convencido de que será "decisivo y protagonista" en una legislatura que necesitará más diálogo que "nunca"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que la sociedad vasca es consciente de la necesidad de "un PNV fuerte" en Madrid, y se ha mostrado convencido de que será una formación "decisiva y protagonista" en la próxima legislatura, en la que habrá que hacer "más política que nunca", hablar e "hilar fino". Además, ha afirmado que los jeltzales "ya dejaron muy claro" que no querían "un superdomingo" electoral, y ha apuntado que su partido está "preparado desde hace tiempo".

Esteban ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, tras el anuncio este viernes por la mañana por el presidente del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, de las elecciones anticipadas para el 28 de abril, después de que no haya podido aprobar esta semana los Presupuestos Generales del Estado.

El dirigente jeltzale ha señalado que Sánchez no se ha puesto en contacto con ellos para consultarles la fecha de los comicios, aunque ya conocía su petición reiterada de que no fueran el 26 de mayo. En todo caso, ha insistido en que el momento "coge al PNV preparado", con sus listas conformadas y con el trabajo de elaboración de programa avanzado. "Las afrontamos con la seguridad de que la sociedad vasca va a valorar positivamente nuestro trabajo en Madrid y en Euskadi", ha añadido.

Además, confía en que la sociedad vasca sea consciente de la necesidad de un PNV "con fuerza en Madrid". A su juicio, esto es "hoy tan importante o más que nunca porque en la próxima legislatura va a tener que hacerse mucha política, más que nunca". "Seguramente, vamos a ser también, como en otras ocasiones hemos sido, decisivos y protagonistas en la política que se haga en los próximos meses y en los próximos años", ha indicado.

Preguntado por si no teme que la próxima legislatura sea más complicada ante un posible auge de los tres partidos de derechas, PP, Ciudadanos y Vox, Aitor Esteban no ha querido ejercer "de adivino" porque no sabe "cuál va a ser el resultado electoral".

"Lo que sí tengo muy claro es que seguramente el PNV va a ser protagonista, que va a necesitar hacer política, y que creo que la sociedad vasca va a tener muy claro quién es realmente el que va a defender sus intereses de manera inteligente y haciendo política en Madrid", ha señalado.

(Habrá ampliación)