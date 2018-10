PNV denuncia que el manifiesto federalista es "una apuesta por la estabilidad del sistema político español"

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha señalado que el manifiesto federalista presentado esta semana por 200 intelectuales supone una "opción que España nos hace para el País Vasco" y "una apuesta por la estabilidad del sistema político español". Asimismo, ha rechazado que en la ponencia de autogobierno "se haya hablado de secesión e independencia".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido a la presentación esta semana en Bilbao del manifiesto a favor de una reforma constitucional para crear en España un sistema federal asimétrico, así como el 'Pacto Ciudadano' de la plataforma Gure Esku Dago, que reúne un total de 2.019 razones para reivindicar el derecho a decidir.

En este sentido, el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha indicado que con el "surgimiento" de los debates se clarifican "las posiciones" y ha afirmado que el documento de "federalistas" es una "opción que España nos hace para el País Vasco desde esa perspectiva".

A su juicio, el documento presentado por los federalistas del País Vasco persigue "legítimamente una estructura federal en el Estado" y supone "una apuesta por la estabilidad del sistema político español".

"Realizan advertencias cuando señalan que no hay que abocar a la sociedad vasca a un fracaso y vías que no conducen a nada cuando, en lo que puede ser el impedimento, su posición puede ser determinante. Pueden ser facilitadores u obstaculizadores, pero este debate viene bien porque clarifican posiciones", ha indicado.

Por otro lado, y en lo que se refiere a la ponencia de autogobierno, ha recordado que este viernes los juristas que integran el grupo técnico encargado de elaborar una propuesta de reforma del Estatuto de Gernika recogieron la encomienda del Parlamento Vasco, de tal forma que "el debate está ahí y vamos a ver de esas posiciones más generalistas qué concreciones podemos tener en unos meses en forma de un texto articulado".

Asimismo, ha considerado que decir que en la ponencia de autogobierno no se ha hablado del "ámbito competencial y del fondo de poder" --tal y como ha criticado el PP-- supone "negar la realidad": "Otra cosa es que el PP no haya hecho ninguna propuesta".

A su juicio, en la ponencia "no se ha hablado de secesión e independencia", sino que se han establecido las bases y principios para actualizar el autogobierno, "otra cosa es que no se hayan alcanzado los consensos deseables".

EH BILDU

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha manifestado que la propuesta federalista, a diferencia del texto de Gure Esku Dago, es "claramente contraria a que la ciudadanía pueda defender libremente su futuro".

"Si seguimos el camino que nos marca este manifiesto federalista, aunque la mayoría de la sociedad vasca quisiera ir por otra vía, no se podría. Es decir, un manifiesto es para la libertad y la democracia, y otro manifiesto, siento decirlo en estos términos tan rotundos, es para impedir la libertad y la democracia en este país", ha aseverado.

Desde en PSE-EE, su portavoz parlamentario, José Antonio Pastor, ha respaldado el manifiesto federalista que, según ha apuntado, coincide con la propuesta del PSE-EE, que pasa por una actualización del autogobierno, vía reforma constitucional.

Frente a esto, ha apuntado que la propuesta de Gure Esku Dago se ciñe a al acuerdo PNV-EH Bildu. "Se dice: no es posible, no hay clima político en España para hacer esa reforma (constitucional) pero parece ser que, según lo que plantean PNV y EH Bildu, sí lo hay para saltarse el ordenamiento jurídico y poner en marcha una propuesta que no tiene recorrido legal y que, además, provoca una profunda división política y social en el país", ha criticado.

En esta línea, ha manifestado que la vía por la que apuesta Gure Esku Dago lleva a una "inseguridad jurídica y a un proceso de frustración". "Vemos el espejo catalán y hacia dónde va, provoca división social. Quiero una propuesta que sea capaz de aunar los modos de pensar de mucha gente, y eso nos e hace saltándose los procedimientos", ha advertido.

Según ha apuntado, hay que proceder a reforma de la Constitución. "Es difícil, pero es la única vía y hay que avanzar en un modelo territorial que dé encaje suficiente. Si no existe pacto, no existe país", ha aseverado.

ELKARREKIN PODEMOS

Desde Elkarrekin Podemos, el parlamentario José Ramón Becerra ha considerado, por su parte, que tanto la presentación esta semana del manifiesto federalista como del pacto de Gure Esku Dago "demuestran que esta sociedad es más plural de lo que muchos quieren hacer ver y demanda un consenso en torno a unas bases que garanticen el derecho a decidir y una convivencia a futuro".

"Sabemos que el grupo de personas expertas que redactarán el nuevo estatuto estarán sometidas a fuertes presiones por los partidos, pero las bases están repletas de votos particulares", ha recordado.

A su juicio, el derecho a decidir y una convivencia entre proyectos plurales deben ser "compatibles y estar en igualdad de oportunidades". "Eso excluye las vías unilaterales y las negaciones de que este país es una nación. Ambas negaciones nos llevan a negar a una parte de la sociedad y, por eso, necesitamos consensos", ha defendido.

Por otro lado, ha advertido de que las bases aprobadas por PNV y EH Bildu "no tienen en cuenta la pluralidad de la sociedad ni una convivencia plural de todas las opciones que garantice un marco en el que poder seguir adelante en una convivencia pacífica".

PP

Por su parte, el parlamentario del PP Antón Damborenea ha reconocido desconocer cuál es la diferencia entre un federalismo asimétrico y un autonomismo asimétrico "que es lo que tenemos hoy", ya que "no todas las Comunidades autónomas tienen las mismas competencias y menos la nuestra, que es la que más tiene".

A su parecer, Gure Esku Dago, que "nació de la izquierda abertzale, copia de los catalanes, se han dedicado a hacer referéndum de independencia pueblo a pueblo, con escaso resultado". "Esa sociedad que ellos dicen, no parece que está mucho con ellos", ha ironizado.

Asimismo, ha denunciado que el debate habido en la ponencia de autogobierno "no ha sido si hay más o menos autogobierno o más o menos competencias", sino que se ha centrado en "si hay derecho a la independencia o no".

"No se ha hablado de autogobierno ni de competencias. El autogobierno es una cosa y el derecho de secesión es otra, que es lo que se ha planteado", ha afirmado, para añadir que es "harto complejo" que los expertos "busquen el consenso donde los políticos han buscado el disenso".

Para el PP, en la ponencia de autogobierno se ha buscado "expresamente el disenso con un documento que todo el mundo sabe que es anticonstitucional y antieuropeo".