PNV dice que "el ciclo electoral ha acabado" pero, si sigue el "bloqueo" al Gobierno se verá "el horizonte que se abre"

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Mediavilla ha realizado estas manifestaciones en relación a la posibilidad de la celebración de elecciones autonómicas en otoño.

Mediavilla ha indicado que, "inicialmente ha terminado el ciclo electoral" y ha añadido que el PNV es un partido "de carácter propositivo".

"Nuestra voluntad es presentar alternativas, proyectos, iniciativas, no ir a la contra, no bloquear, no obstaculizar la gestión del Gobierno, si otros pretenden continuar en esta vía en el ámbito parlamentario, veremos, a partir de ese momento, qué horizonte se nos abre pero, hoy por hoy, el ciclo electoral está acabado", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que "tocan cuando tocan" las autonómicas y ha recordado que es "prerrogativa del lehendakari determinarlo".