PNV cree que el recorte de la lista europea de paraísos fiscales es "gasolina para el populismo"

La dirigente jeltzale ha criticado la decisión del Consejo Europeo de recortar la lista de países a incluir en "la lista negra" de paraísos fiscales, por lo que se quedan en 15 los 23 propuestos por la Comisión Europea. "Éste es uno de esos temas en el que son los estados los que toman decisiones injustificables y es la UE la que paga la factura, en términos de prestigio", ha aseverado.

En un comunicado, Bilbao Barandika ha recordado que este pasado martes por la noche se debatió sobre este recorte de la lista negra de paraísos fiscales que ha dado origen a una resolución que votará este jueves en el Pleno del Europarlamento.

En este sentido, ha destacado que, en el texto, se subraya que la presión diplomática de los países que "han salido por esta puerta falsa" de la lista "no debería socavar la capacidad de las instituciones europeas para hacer frente al lavado de dinero y la financiación del terrorismo de manera efectiva".

OPERACIONES CON ORGANIZACIONES TERRORISTAS

Izaskun Bilbao ha apuntado en este listado se incluyen los países en los que se sospecha que se producen "operaciones de blanqueo de dinero, se alienta y ampara la evasión fiscal que se desarrolla contra otras haciendas públicas o se encubren, amparan o se colabora en operaciones de financiación de organizaciones terroristas".

La eurodiputada vasca ha apuntado que, "tras el recorte, no están todos los que son, pero son todos los que están", y ha enfatizado que el origen de esta iniciativa es luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación de grupos terroristas y la evasión fiscal. No están todos los que son porque los gobiernos de los estados miembros no han querido", ha añadido.

Bilbao ha felicitado a la comisaria Vera Jourova "por defender las valoraciones mediante las que sus técnicos incluyeron en la lista negra a 23 estados" y rechazó "el método opaco" por el que los gobiernos de los Estados miembros la han dejado en 15.

En un comunicado, la dirigente jeltzale ha manifestado que, "desgraciadamente, estamos acostumbrados a ver a los estados miembros hacer cambalaches entre ellos para proteger intereses particulares estado a estado".

"Esos no son los de la Unión. Se cambian cromos y se responde a intereses particulares. Criticar el procedimiento por falta de transparencia es un sarcasmo", ha considerado. Por estas razones, ha emplazado a los estados a que dejen de incurrir en "comportamientos que nos perjudican a todos".