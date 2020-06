Un 31,9% de vascos piensa votar el 12J al PNV, el partido con más apoyos, un 12,2% a Bildu y un 8,1% a PSE, según el CIS

El PNV sería el partido con más apoyos en las próximas elecciones autonómicas de Euskadi, ya que un 31,9% de los vascos piensa votar a la formación jeltzale en esos comicios, mientras un 12,2% se decanta por EH Bildu, un 8,1% por el PSE-EE, un 6,3% pretende optar por Elkarrekin Podemos/IU, un 2,4% por la coalición PP+Cs y un 0,7% por Vox, según los datos hechos públicos por el CIS.

El Centro de Investigaciones Sociológicas ha hecho público este miércoles los datos del Barómetro de Opinión correspondiente al mes de junio, donde se incluyen datos relativos a la elecciones vascas del próximo 12 de julio.

En cuanto a intención directa de voto, un 31,9% de los vascos piensa respaldar al PNV en los próximos comicios, un 12,2% a EH Bildu, un 8,1% al PSE-EE, un 6,3% a Elkarrekin Podemos/IU, un 2,4% a la coalición PP+Cs y un 0,7% a Vox. Por su parte, un 20,5% no sabe todavía a quién votará, un 8% no votará, un 2,1% lo hará en blanco y un 1,2% se decanta por el voto nulo.

LEHENDAKARI

Un 50,6% de los vascos preferiría que Iñigo Urkullu fuera el Lehendakari en estos momentos, mientras que un 8% se decanta por la candidata de EH Bildu, Maddalen Iriarte, un 5,8% por la socialista Idoia Mendia, un 2,1% por la aspirante de Elkarrekin Podemos/IU, Miren Gorrotxategi, y un 1,8% por el acndidato a Lehendakari de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz.

Sobre la valoración de los candidatos a Lehendakari, Iñigo Urkullu obtiene de media un 6,1, Maddalen Iriarte un 5, al igual que Idoia Mendia, mientras que no llegan al aprobado Miren Gorrotxategi (4,5) el candidato de Vox, Nico Gutierrez (3,3), ni Carlos Iturgaiz (2,4).

El aspirante a Lehendakaritza más desconocido es el de Vox, Nico Gutierrez, al que no conoce el 70,6% de los encuestados, le sigue la candidata de Elkarrekin Podemos, con un 43,6% de los vascos, mientras que un 39,2% no conoce a Maddalen Iriarte, un 21,4% a Idoia Mendia y un 17% a Carlos Iturgaiz, mientras que únicamente un 1,8% de los encuestados no sabe quién es Urkullu.

En relación el partido que despierta más simpatías entre las personas que aseguran que no van a votar, un 21,8% se decanta por el PNV, un 8,5% por PSE-EE, un 6% por Elkarrekin Podemos/IU, un 2,8% por EH Bildu, y un 1,4% por el PP. Un 27,8% de los vascos afirma que por ningún partido.

Por otra parte, un 10,2% de la población asegura, con toda seguridad, que no irá a votar el próximo 12 de julio, mientras que un 54,7% se muestra seguro que acudirá a ejercer su derecho al voto.