PNV pide una fórmula que "partiendo de reconocimiento nacional", pueda encontrar acomodo y duración en el tiempo

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha instado a reconstruir el modelo de Estado con una fórmula que, "partiendo del reconocimiento nacional, pueda encontrar acomodo y duración en el tiempo". "Hay que buscar ya, porque esto no se sostiene más, una solución al problema de encaje territorial tanto en Cataluña como en Euskadi", ha indicado.

Asimismo, ha apuntado que el modelo del Estado "hace aguas" y que la Constitución "no es un texto aceptado de buen grado por la mayoría de la sociedad vasca y con el que una mayoría del pueblo vasco no se ha sentido a gusto".

En una rueda de prensa en Bilbao con motivo del aniversario de la Constitución Española, Esteban ha reiterado, como viene haciendo el PNV cada año, que no apoyaron la Constitución Española. "Entendíamos que no se reconocía la nación vasca y que el papel que el pueblo vasco tenía que tener dentro del texto constitucional, no era el adecuado. Por tanto, estuvimos a favor de una abstención que fue mayoritaria en Euskadi. Apenas el 30% de censo electoral fue el apoyo que obtuvo esta Constitución en el referéndum que se hizo al efecto", ha recordado.

Además, ha lamentado que con el paso del tiempo las posibilidades que podía haber tenido ese texto se han ido "devaluando". "Por una parte, con la actitud de la mayoría de los partidos políticos estatales y los propios gobiernos, aplicándola de manera nada generosa. Es más, no solo la Constitución, sino junto a ella todas las leyes que entroncan directamente, como el Estatuto de autonomía", ha explicado.

ESTATUTO INCUMPLIDO

En este sentido, ha alertado de que el hecho de que "todavía hoy tengamos que seguir hablando del Estatuto autonomía, de que no ha sido cumplido en su totalidad, dice mucho de la interpretación que de esa Constitución han ido haciendo los diferentes gobiernos españoles y cómo han jugado ellos, que tanto hablan de cumplir la ley, en lugar de cumplirla directamente desde el primer momento, cómo han jugado a ir utilizándola para hacer política en Madrid".

Por otra parte, ha denunciado que esas posibilidades que podía haber tenido en principio la Constitución, también han sido "muy limitadas" con la actividad del Tribunal Constitucional a través de sus sentencias. "La mayoría de éstas han sido limitando, interpretando que el texto, que muchos de los artículos de la Constitución, querían decir menos cosas de las que incluso en la discusión constitucional y de los debates constitucionales se podría haber pensado", ha resaltado.

Según ha señalado, se ha llegado a tal punto que "hoy en día, después de la sentencia del Tribunal Constitucional en Cataluña, se podría pensar que no hay competencias exclusivas de las comunidades autónomas". "¿Dónde hemos llegado? cuando en el propio Estatuto se habla de competencias exclusivas, competencias compartidas de desarrollo, tanto en el plano legislativo como en el reglamentario", ha dicho.

En esta línea, ha considerado que se ha llegado a un punto de "inseguridad jurídica" por la "devaluación de un texto que ya nos parecía insuficiente, que han provocado tanto la actitud de los partidos políticos estatales como del Tribunal Constitucional".

RECHAZADO POR LOS VASCOS

En su opinión, la Constitución "no es un texto aceptado de buen grado por la mayoría de la sociedad vasca, es un texto con el que una mayoría del pueblo no se ha sentido a gusto", lo que "debería servir para la reflexión de los partidos políticos estatales, sobre el porqué de que aquellas formaciones que nos vimos alejadas del texto Constitucional, recibimos el apoyo mayoritario, una y otra vez, de la sociedad vasca".

El dirigente nacionalista ve "evidente" que el modelo del Estado "hace aguas, necesita una reparación y para eso, desde luego, lo que hace falta es enfrentar la realidad, enfrentar las cosas tal y como son: las realidades de nacionales y aquellas que no lo son, saber diferenciarlo".

Además, ha indicado que hay que "saber reconstruirlo con una fórmula que, partiendo de reconocimiento nacional, pueda encontrar acomodo y duración en el tiempo y, desde luego, lo que hay que buscar ya, porque esto no se sostiene más, es una solución al problema de encaje territorial tanto en Cataluña como en Euskadi".

Para el diputado del PNV, a todo esto es a lo que "deberían enfrentarse y no ser tan acríticos con la propia Constitución y pensar que es algo absolutamente consolidado, cuando vemos que en el tiempo las posturas de los que entendíamos que aquello no era suficiente y que encima se ha ido devaluando todavía más, se ven reforzadas".