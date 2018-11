PNV dice que "no habrá" pacto presupuestario si EH Bildu no "flexibiliza" sus posiciones

La parlamentaria del PNV Josune Gorospe ha afirmado que la decisión de EH Bildu de no enmendar a la totalidad al proyecto de presupuestos vascos para 2019 evidencia que "no tiene razones" para argumentar que las cuentas son "malas en su integridad", y ha advertido de que, si la coalición no "flexibiliza" su posición e insiste en reclamar medidas que desbordan el margen de actuación del Gobierno, "no habrá" acuerdo.

Gorospe, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha analizado este jueves la situación en la que se encuentran las negociaciones presupuestarias entre el Gobierno Vasco (PNV-PSE) y EH Bildu.

La representante del PNV ha subrayado que es necesario encontrar un "punto de equilibrio" entre las condiciones que establece la coalición para facilitar la aprobación del presupuesto, y las medidas que el Ejecutivo está dispuesto a asumir para malcanzar un acuerdo.

Gorospe ha reiterado el mensaje de que cualquier modificación que se pueda introducir en el proyecto se debe situar "dentro de los márgenes competenciales y financieros" del Gobierno autonómico. A su juicio, la decisión de la formación soberanista de no presentar una enmienda de totalidad a los presupuestos demuestra que "ya no tiene razones para argumentar que el proyecto es malo en su integridad".

LAS FECHAS "SE APROXIMAN"

La parlamentaria ha reconocido que la renuncia de EH Bildu a enmendar a la totalidad el presupuesto "permite que continúen" las negociaciones. No obstante, ha recordado que se "aproxima" la fecha del pleno en el que se deberá votar la devolución o no de las cuentas al Gobierno, que se celebrará el 11 de diciembre.

De esa forma, ha emplazado a EH Bildu a adoptar "la decisión política de ser o no últil en el Parlamento". Gorospe ha subrayado que el proyecto presupuestario es "bueno" y puede resultar "beneficioso" para muchos colectivos. "Deben tomar ya la decisión de seguir en el 'no' y en la pancarta o comprometerse en el ámbito de la responsabilidad institucional y ayudar a que la sociedad prospere", ha insistido.

"TODO O NADA"

Gorospe ha subrayado que en cualquier negociación es necesario actuar con "flexibilidad", por lo que "decir todo o nada" puede llevar a que no salgan adelante unos presupuestos "que pueden mejorar las condiciones de vida de muchas personas".

En referencia al acercamiento que, en determinados aspectos, se ha producido durante las negociaciones entre el Gobierno y EH Bildu, ha mostrado su deseo de que "los avances conseguidos en materia de Renta de Granatía de Ingresos, pensionistas o empleo no caigan finalmente en saco roto".

La parlamentaria del PNV, que ha recordado que los 'jeltzale's apoyaron en su día los presupuestos elaborados por el Gobierno foral de Gipuzkoa cuando estaba presidido por EH Bildu, ha reiterado la disposición de su grupo y del Ejecutivo vasco a llegar a un acuerdo con la coalición para facilitar las aprobación de las cuentas autonómicas.

Sin embargo, ha reiterado que si la formación soberanista sigue reclamando medidas que exceden a las competencias del Gobierno autonómico o que "superan" los límites financieros a los que ha de ajustarse, "el acuerdo no podrá ser".

PENSIONES

De esa forma, ha subrayado que el Gobierno Vasco "no puede entrar" en el ámbito de las pensiones -EH Bildu reclama que se complementen las pensiones más bajas_ya que esa es una competecia estatal y la Administración autonómica "no puede cubrir lo que otras no hacen"

Josune Gorospe ha recordado que el PNV y el PSOE han apoyado en el Congreso de los Diputados la subida de las pensiones, por lo que es en ese foro foro donde EH Bildu "debe situar sus reclamaciones".

Además, y en referencia a la RGI que perciben las personas con pensiones más bajas, ha subrayado que Euskadi es "la única comunidad autónoma que cubre a más de 15.000 viudas y pensonistas que tienen dificultades económicas", un objetivo al que el Gobierno Vasco destina alrededor de 50 millones de euros.