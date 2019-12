PNV no renuncia al derecho a decidir y pide un "esfuerzo" a los socialistas porque no aceptarán "un no porque no"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado este martes que su partido no renunciará a que el derecho a decidir se incluya en el nuevo Estatuto vasco para que sea aprobado en las Cortes Generales, porque considera que, tal como lo ha plasmado su jurista Mikel Legarda en el borrador de texto articulado, de forma "pactada", tiene encaje constitucional. Por ello, ha pedido a los socialistas que hagan "un esfuerzo" porque no aceptarán "un no porque no".

También ha reclamado que los grupos parlamentarios se tomen "un tiempo de reflexión" para analizar las tres propuestas de texto articulado de reforma estatutaria --la de los expertos de PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE, la del de EH Bildu y la del PP-- para encauzar el nuevo Estatuto, y ha mostrado la disposición de los jeltzales a introducir en el debate político la necesidad de otras reformas de la Constitución o de otras leyes para sacar adelante el nuevo Estatuto.

Ortuzar ha comparecido ante los medios de comunicación en Bilbao para valorar el borrador de texto articulado de nuevo Estatuto, elaborado por los expertos designados por el Parlamento Vasco, y ha destacado la labor realizada por Legarda para presentar una propuesta "viable" de modificación estatutaria, de acuerdo, además, con las bases pactadas con EH Bildu.

Tras insistir en que se abra un periodo de reflexión, ha asegurado que los jeltzales "acudirán a esta nueva fase con la mejor de sus disposiciones y la firme determinación de lograr el acuerdo más amplio posible". Además, cree que nadie pensará que el PNV quiere "dilatar" esta cuestión y considera que se puede realizar esta legislatura.

DERECHO A DECIDIR

Andoni Ortuzar ha destacado que, en el texto defendido por Mikel Legarda, figuran "la identidad nacional de Euskadi, la relación bilateral con el Estado español, la creación de una Comisión de Concierto Político garantizar las competencias", la consulta habilitante previa a la remisión a las Cortes Generales del texto acordado en el Parlamento Vasco y el derecho a decidir, "cuyo ejercicio proponemos previo pacto con el Estado".

A su juicio, de esta forma, se hace "una inteligente y viable combinación del principio de legalidad con el principio democrático, principios ambos que la ponencia de autogobierno fijó desde sus inicios como claves de todo el proceso" para la elaboración del texto de reforma estatutaria.

Además, ha subrayado que se defiende "una interpretación positiva de la Disposición Adicional primera de la Constitución y de la Disposición Adicional Única del Estatuto de Gernika como garantes del fundamento jurídico de todas estas propuestas".

(Habrá ampliación)