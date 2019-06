PNV sospecha un acuerdo entre PSN y UPN, y dice que no se ha cumplido lo hablado con los socialistas navarros

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, sospecha que puede haber "un acuerdo tácito" entre PSN y UPN en Navarra, tras la constitución de los ayuntamientos el pasado sábado, y ha denunciado que no se ha cumplido lo hablado con los propios socialistas navarros para que respaldaran a los jeltzales en localidades como Zizur o Sagüés.

Tras asegurar que están "con la mosca detrás de la oreja" de cara al miércoles, jornada en la que se constituirán el Parlamento Vasco, ha afirmado que darán al PSN "el beneficio de la duda", y ha admitido que la situación en la Comunidad Foral puede condicionar "un buen clima de relaciones" entre socialistas y PNV. Además, ha advertido a Pedro Sánchez de que, si quiere su sí a su investidura, tendrán que "hablar mucho" de programa y proyecto, y no caer "en la recentralización" que propone Podemos con muchas de sus propuestas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Ortuzar se ha mostrado partidario de "deslindar" la investidura de Sánchez de la situación de Navarra. No obstante, ha precisado que, "para que haya una relación cómoda y fructífera entre partidos, es mejor crear un buen clima de relaciones en todos los sitios. Lo que pasó el sábado en Navarra no ha ido por esa vía, al contrario. En el caso nuestro, ha enrarecido el clima de relación (del PSN) con el PNV y Geroa Bai en Navarra", ha señalado.

Por ello, ha asegurado que, de esto, irán "tomando nota". Además, ha admitido que esto ya lo habían hablado con los socialistas. "Y no ha pasado lo que habíamos hablado, que era respetarnos, respetar nuestras alcaldía en Zizur y en Egüés, cosa que no sucedió. Nosotros también estábamos dispuestos a apoyarles en otras alcaldías que ellos querían mantener. Lo hablado no fructificó", ha explicado.

El líder del PNV ha explicado que el próximo miércoles, día de constitución del Parlamento Vasco, "va a ser un día importante". En este sentido, ha asegurado que no quiere caer en contradicciones y lo que dice en la Comunidad Autónoma Vasca de que no se mezclen unos ámbitos con otros, luego "no valga en Navarra".

"Vamos a dejar a beneficio de inventario que lo que pasó el sábado pudieran ser lógicas de cada pueblo. No lo creo porque cuando una lógica de un pueblo sumada a otra solo da una lógica, cuando solo hay un acuerdo que es no sé si tácito, real o no, pero que el único beneficiado ha sido UPN, uno tiene derecho a sospechar, pero vamos a poner que responde a lógicas locales navarras", ha manifestado.

Andoni Ortuzar ha considerado que lo del miércoles "es un acto de relevancia política en el que el PSN va a tener que enseñar sus cartas, sí o sí". Por ello, ha señalado que dan a los socialistas "el beneficio de la duda", pero "con la mosca detrás de la oreja".

Sobre la postura de PSN frente a EH Bildu, ha dicho que "hay que pasar página a la época de los vetos", y ha recordado que nadie "ha puesto cordón sanitario a Vox", cuando en Europa "es muy habitual".

"Responde más a lógicas del pasado el no hablar con alguien o no depender de alguien. La realidad es que es un operador político más, que tienen un respaldo político evidente, contrastado elección a elección. Nosotros siempre andamos a torta limpia con Bildu, pero le reconocemos toda su legitimidad política. Creo que es un error no hablar con ellos. Otra cosa es que puedas o no llegar a acuerdos", ha explicado.

"HABLAR MUCHO"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que, "si se espera del PNV un sí", socialistas y jeltzales van "a tener que hablar mucho", y ha recordado que, en toda la historia, los jeltzales solo han votado en dos ocasiones a favor de la investidura de un presidente del Gobierno español y siempre han sido más partidarios de abstenerse.

"Somos un partido vasco de orientación abertzale, que nos queda un poco lejos eso de quién se tiene que sentar en La Moncloa. Siempre hemos sido más partidarios de negociar en el día a día las cosas que son buenas para Euskadi y garantizar el desarrollo de nuestro autogobierno, pero sin inmiscuirnos en la gobernabilidad o en la pelea de quién se sienta en La Moncloa", ha añadido.

Tras señalar que, en esta ocasión, sus votos "son más necesarios para el sí que para la abstención", ha firmado que, "para justificar el sí, hace falta una gran identidad de proyecto y poner en común para qué se quiere esta legislatura y cuáles son los ejes fundamentales, máxime teniendo en cuenta" que el PNV "no es el único partido que está llamado a tener que dar el sí", sino que hay otros que "a lo mejor no estén muy cerca" de sus posiciones políticas, ideológicas, socioeconómicas, etc.

Por ello, cree que es "un tema complejo" y ha asegurado que, si se espera de su partido un sí, van a tener "que hablar mucho", sobre todo, del programa y los proyectos. En esta línea, ha añadido que su apoyo sería imposible, "por ejemplo, si se pusiera sobre la mesa un proceso de recentralización".

A su juicio, "algunas de las cosas que ha propuesto a lo largo de los últimos meses Podemos, son un ataque flagrante al autogobierno y al Estado de las Autonomías". "Sería muy difícil que al PNV se le pudiera pedir el sí", ha apuntado.

Andoni Ortuzar se ha negado a prejuzgar si debe hacer un Ejecutivo exclusivamente socialista. "Lo que no vamos a dar nunca es un sí a un Gobierno que tenga postulados o proyectos que vayan contra el autogobierno vasco. Eso jamás, que nadie espere al PNV, por eso que se llama responsabilidad política, dando votos a ciegas, sin tener claro cuál es el campo de juego, y el campo de juego tiene que ser muy respetuoso con el autogobierno vasco", ha advertido.

OTRAS ELECCIONES

El presidente del EBB espera que no haya nuevas elecciones generales porque cree que, si esto fuera una jugada de pocker o de mus, se está ahora "en la parte de postureo, de cómo se sitúa cada uno en la negociación". "Pero espero que tengamos todos dos dedos de frente y no vayamos a un proceso electoral, que no sé qué de nuevo aportaría", ha indicado.

De ser así, cree que "un aparte de la gente, con legítima razón, se podría cabrear porque se ha sido incapaz de gestionar un resultado que tampoco es tan endiablado".

En todo caso, ha precisado que corresponde a Pedro Sánchez "que la gente o le vote o se abstenga para favorecer las mayorías suficientes". En su opinión, "tiene que empezar a optar", y ha apuntado que entiende que, por razones de táctica política, hasta el pasado sábado, "no haya querido mostrar todas sus cartas". "Ahora las cartas estén sobre la mesa y tiene que enseñarlas", ha insistido.

Por ello, ha dicho que "debe ir orientando la negociación hacia con quién quiere sacar la investidura y qué fórmula de Gobierno es la que opera".