PP vasco acusa al Gobierno del PSOE de "traicionar a las FSE" y pagar a PNV "favores a costa de la memoria pública"

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha acusado al Gobierno del PSOE de "traicionar a las Fuerzas de Seguridad del Estado" al querer retirar el recurso interpuesto por el gabinete de Rajoy contra la Ley de víctimas de abusos policiales y de pagar al PNV "favores a costa de la memoria pública". Además, ha asegurado que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "es ya la herramienta del nacionalismo para esquivar el control constitucional".

En un comunicado, Fernández ha asegurado hoy que "el Gobierno central ha traicionado a las Fuerzas de Seguridad del Estado" al pactar con el nacionalismo vasco la retirada del recurso de inconstitucionalidad de la Ley vasca de abusos policiales, "que permitirá a una comisión extrajudicial defender sin garantías jurídicas que la Ertzaintza, la Policía o la Guardia Civil torturaron de forma sistemática".

A su juicio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha asumido que ejercerá de "herramienta del nacionalismo para que la Ley de abusos policiales esquive el control constitucional".

En este sentido, ha calificado de "operación de maquillaje los cambios de carácter léxico consensuados en la Ley de abusos policiales", que, según ha advertido, "no afectarán a los artículos 2.3 y 2.4 del texto legislativo", que son los que "estipulan que se podrá acreditar la existencia de torturas de las Fuerzas de Seguridad por cualquier medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo".

La dirigente del PP ha insistido en que la Ley de abusos policiales "permitirá al PNV construir relato al margen del poder judicial, algo poco esperanzador teniendo en cuenta iniciativas del Gobierno del PNV y PSE como el informe que atribuyó innumerables casos de tortura a la Guardia Civil o la Ertzaintza sin sustento jurídico o pruebas".

Asimismo, ha añadido que el Gobierno vasco, "con su historial a favor de la teoría del conflicto, está descalificado para construir Memoria" y que "el PSOE está poniendo alfombra roja a la teoría del conflicto a través de la ley de abusos policiales".

Amaya Fernández ha expresado su "frontal oposición y condena" ante cualquier tipo de vulneración de los derechos humanos, "más aún si ésta es perpetrada por un funcionario público".

TEORÍA DEL CONFLICTO

A su entender, "ello no puede conducir a abonar el terreno de la teoría del conflicto, ésa que defiende que en Euskadi tanto organizaciones terroristas como ETA como el Estado, a través de las distintas Policías, vulneraron los derechos humanos de forma sistemática". "La memoria pública debe construirse y no puede haber espacios de oscuridad o silencio, pero eso no puede hacerse sin garantías", ha indicado.

La secretaria general del PP vasco ha criticado que los Gobiernos central y vasco hayan adoptado esta decisión cuando no se celebran plenos en el Parlamento vasco. "Es un intento de soslayar la labor de control de la oposición, que ya sólo podrá ejercerla a hechos consumados", ha aseverado.

El PP vasco ha advertido de que "dará cobertura política a las iniciativas anunciadas por los sindicatos de la Ertzaintza, Policía Nacional y Guardia Civil", y ha añadido que "el Gobierno del PSOE acaba de desplegar la alfombra roja a la teoría del conflicto pagando favores a costa de la memoria pública".