PP vasco responde al PNV que acusar a Alfonso Alonso de amenazar con el 155 es "una exageración"

El parlamentario vasco del PP Carmelo Barrio ha respondido al PNV que acusar a Alfonso Alonso de amenazar al lehendakari, Iñigo Urkullu, con el 155 es "una exageración, una hipérbole en toda regla"

En un debate entre parlamentarios en Radio Euskadi, recogido por Europa Press, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha acusado al presidente del PP en Euskadi, Alfonso Alonso, de "amenazar directamente" al lehendakari, Iñigo Urkullu, con el 155 a través de "una perla" de frase que "tenía pensada" y que llevó este pasado viernes a la Cámara autonómica.

En concreto, Alonso se dirigió al lehendakari para asegurarle que "tanto empeño en el derecho a decidir, al final puede tener la consecuencia de que pierdan ustedes la capacidad de decidir que tienen".

Sin embargo, el representante del PP en la Cámara autonómica Carmelo Barrio, presente también en el debate radiofónico, ha negado que el presidente de los populares vascos amenazara con el 155 en "su pregunta normal y corriente al lehendakari, en este momento político, en relación con el derecho a decidir".

"Eso es matar moscas a cañonazos y una exageración, una hipérbole en toda regla. No metas miedo, porque eso no es así. Tú sabes que eso no es así, sabes que son elementos de referencia política normal", ha aclarado a Joseba Egibar.