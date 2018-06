PP cree que PNV "se ha dejado llevar por su ala más radical y coincide con su postura más soberanista" con EH Bildu

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, cree que el PNV "se ha dejado llevar por su ala más radical", que coincide con la adopción de su posición "más soberanista de la mano de Bildu" en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco. Además, ha afirmado que los jeltzales han decidido "cambiarles" por un escenario de "inestabilidad" en una decisión "letal" para Euskadi.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Sánchez ha señalado que su partido "es responsable", pero no puede "abstraerse de que el hecho de que el PNV ha alterado el mapa de la estabilidad en Euskadi porque se ha dejado llevar por la presión de su ala más radical y que, a su vez, coincide en el tiempo con su posición más soberanista de la mano de Bildu y Gure Esku Dago (plataforma a favor del derecho a decidir que impulsa consultas por los pueblos)", ha indicado.

Por tanto, cree que la formación jeltzale "ha abierto un escenario de crisis también en Euskadi". "Nosotros, desde luego, siempre hemos apostado por la estabilidad y la moderación, pero es evidente que ha habido un cambio en el paso del PNV y que eso, seguramente, no va a ser bueno para los vascos", ha apuntado.

Para la dirigente popular, el PNV "ha abrazado la inestabilidad política en Euskadi" porque existía "un escenario de estabilidad y certidumbre que pivotaba sobre tres pilares: el PNV, el PSE-EE y el PP. El PNV ha decidido cambiarnos por un escenario de inestabilidad y yo pienso que la decisión que ha tomado el PNV es, sobre todo, letal para Euskadi. Ha cambiado estabilidad política por inestabilidad y certidumbre económica por incertidumbre", ha dicho.

No obstante, ha apuntado que ellos no son "un partido para un día", sino que es "un partido serio, que tiene una historia de colaboración y de entrega para los intereses de los vascos". "Nosotros vamos a seguir representando ese escenario de moderación y centralidad en la política vasca", ha manifestado.

Amaya Fernández ha reiterado que "la apuesta que ha hecho el PNV por la radicalidad y, lógicamente, aleja las posibilidades de acuerdo con el PP vasco, que se mueve en escenarios de moderación".

PGE

La secretaria general de los populares vascos ha afirmado que los Presupuestos Generales del Estado "son buenos para los vascos", pero no puede "olvidarse de que son solo un instrumento y dependen, en gran medida, de quién los ejecuta".

"En estos momentos, todo parece indicar que, al frente de esa ejecución del Presupuesto se va a situar Pedro Sánchez, que no cree en estos Presupuestos, que impuso su 'no es no', y esto lo que pone de manifestado, además de la incoherencia de Sánchez, es una absoluta indefinición sobre qué va a ocurrir con estos Presupuestos que eran buenos para Euskadi, tanto en términos de inversión como de apoyo a los jubilados y pensionistas vascos", ha añadido.

Además, ha afirmado que la propuesta de más de 500 millones de euros en inversiones para Euskadi que contienen las cuentas públicas "es del PP", aunque, "luego, el PNV lo incrementó en 63 millones".

"Pero el grueso de la inversión es una apuesta fruto de ese compromiso que el PP tiene con esta tierra, con Euskadi y con los vascos. Nosotros entendemos que esas partidas se deben mantener. Lo que ocurre es que, tanto en términos de inversión como en términos sociales, quien va a estar al frente de la ejecución de ese Presupuesto no cree en ellos. Yo creo que eso, cualquiera que esté en una institución sabe que los Presupuestos se pueden cambiar, no solo vía enmiendas en el Senado, sino también en su ejecución diaria", ha añadido.

Por ello, Fernández ha dicho que, "donde había un escenario de certidumbre presupuestaria, pues ahora se abre un escenario de incertidumbre".