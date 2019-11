PP vasco critica las "carencias y falta de estrategia" del Pacto Social para la Migración en Euskadi

El PP vasco ha criticado este jueves las "carencias y la falta de estrategia" del Pacto Social Vasco para la Migración, ya que considera que "no aborda en profundidad esta realidad, no entra al detalle de las verdaderas circunstancias que confluyen en este fenómeno, no ofrece un diagnóstico claro de la realidad, y se limita a establecer un conjunto de pronunciamientos con mera intención declarativa, que no contribuyen a abordar esta cuestión de manera responsable".

En un comunicado, el parlamentario Carmelo Barrio ha valorado el Pacto Social Vasco para la Migración: 'Ofrecer lo que desearíamos recibir', que el lehendakari, Iñigo Urkullu, presentará el próximo sábado, 30 de noviembre, con el objetivo de "dar una respuesta compartida y unitaria a los actuales retos migratorios".

Para Barrio, este documento "ignora una descripción de la situación de la migración en Euskadi y en nuestro entorno", y ha criticado que el documento "no ofrece datos estadísticos ni análisis del fenómeno migratorio".

"A nuestro entender, esta situación hay que afrontarla entoda su complejidad, teniendo en cuenta todos los factores que intervienen, analizando también la incidencia que tienen las mafias, y fijando una hoja de ruta que permita avanzar medidas y soluciones. Lo demás nos parece voluntarismo, que obedece a otro tipo de objetivos que no tienen que ver con la búsqueda de soluciones a este fenómeno", ha indicado.

En este sentido, ha destacado que el Pacto "no analiza las relaciones institucionales vascas con otras administraciones competentes en la materia" e "ignora el marco normativo y las competencias que tienen las instituciones, un pilar fundamental para fijar actuaciones concretas en este ámbito".

"Creemos una equivocación establecer una perspectiva regional de este fenómeno, cuando es evidente que esta cuestión debe abordarse desde una visión mucho más amplia, con una perspectiva de Estado", ha defendido.

Además, los 'populares' han criticado "el papel que quieren atribuirle al euskera como instrumento de integración social" y cree que se trata de "una muestra de la intencionalidad política nacionalista que tiene el texto". "Mucho más cuando no se dice nada ni de planes de empleabilidad ni de formación, que deberían tener mayor protagonismo a la hora de abordar el fenómeno de la migración", ha subrayado.

Por último, el parlamentario ha señalado que la propuesta de pacto "no contiene y desarrolla antecedentes o ámbitos en los que nos encuadramos, Unión Europea y España, ni contiene un marco jurídico en el que deben desarrollarse las políticas migratorias".