PP pedirá a Urkullu un plan avalado por expertos sanitarios que garantice que se pueden celebrar elecciones en julio

La presidenta interina del PP vasco, Amaya Fernández, ha anunciado que pedirá al Lehendakari, Iñigo Urkullu, en la reunión de la mesa de partidos de este jueves, un plan avalado por expertos sanitarios que garantice que se pueden celebrar elecciones en julio con garantías sanitarias y para el derecho a la participación política.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Fernández ha considerado que, "antes de hablar de comicios, hay que hablar de las personas". "El PP vasco pedirá el jueves al Lehendakari que argumente su propuesta y la justifique con un pla avalado por expertos sanitarios que garanticen la seguridad de las personas porque no basta con decir que julio es el mejor mes para celebrar unas elecciones", ha indicado.

En su opinión, "eso hay que justificarlo con datos, con argumentos científicos y con una propuesta de planificación" que concluyan que el Gobierno "es capaz de garantizar la seguridad de esas personas". "Si eso se hace, nosotros analizaremos esos datos y nos pronunciaremos. ¿Es bueno el mes de julio?, ¿es mejor que otros meses?. Bueno, para nosotros, cuándo se celebren o no las elecciones es un debate que tiene que estar supeditado a argumentos sanitarios", ha añadido.

Tras asegurar que los populares están "totalmente centrados en las personas", ha manifestado que "será más difícil activar la economía vasca si no hay estabilidad, presupuestos y certidumbre", ha indicado que "lo primero siempre ha sido la salud de las personas y salvar vidas". "Y así va a seguir siendo en el futuro", ha apuntado.

A su entender, es esencial la participación de los partidos en la decisión sobre la fecha de comicios y entiende que "esa será la voluntad del Lehendakari cuando reúna a todos el jueves". "Nosotros, sobre la posible nueva convocatoria de elecciones, insistiremos en que son imprescindibles informes más reforzados y sólidos de expertos sobre garantías sanitarias. Son más importantes que cuando se decide dejar sin efecto unas elecciones para evitar riesgos a la ciudadanía", ha subrayado.

La dirigente popular ha precisado que, de cara a un nuevo proceso electoral, hay que analizar "si se va a poner en riesgo o no la salud de las personas". "Exige más prudencia y responsabilidad convocar unas nuevas elecciones que dejarlas sin efecto", ha remarcado. En su opinión, se deben "garantizar los derechos de participación política, tanto en su vertiente de sufragio activo como pasivo".

PLAN ECONÓMICO

Amaya Fernández ha indicado que en Euskadi su partido ha actuado "con lealtad e iniciativa política". En este sentido, ha recordado que hace un mes pidió un plan de protección del empleo y de reactivación económica.

Para ello, cree que es "determinante" que se cuente, para ello, con un comité de expertos económicos que proponga esas medidas de liquidez que "son imprescindibles para garantizar la supervivencia del tejido productivo, del empleo, de la renta de los trabajadores".

"No es posible plantear una hoja de ruta que sea eficaz y eficiente, si no somos capaces de aportar las tres 'C': confianza, certidumbre y credibilidad. No podemos delegar en el Gobierno del PSOE y Podemos la salida y la recuperación económica. Hay que poner en Euskadi una hoja de ruta propia, que aproveche las singularidades, las competencias para recuperar cuanto antes el deterioro que se produzca en nuestro sector económico y productivo", ha manifestado.

A su juicio, debe haber un pacto institucional, con la participación del Parlamento vasco, de las Juntas Generales y de los ayuntamientos para lograrlo.