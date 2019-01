PP cree que en Vitoria no habrá que plantearse si gobernar con los votos de Vox porque no hay "representantes activos"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vitoria, Leticia Comerón, ha considerado que en la capital alavesa no se va a tener que "plantear la tesitura" de aceptar o no los votos de Vox para gobernar porque no conoce "ningún representante activo" de esa formación en Álava. Asimismo, ha dicho estar "tranquila" ante la posibilidad de que la política estatal afecte a los resultados del PP en esta ciudad porque confía en que los ciudadanos van a "votar en clave de Vitoria".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha señalado que "prácticamente todas" las encuestas electorales "confirman que el PP va a ser el partido más votado" de nuevo en las elecciones municipales del próximo mes de mayo en Vitoria, donde Comerón encabezará la candidatura popular.

Preguntada si, en caso de necesitar los votos de Vox para gobernar el Ayuntamiento, como está ocurriendo en Andalucía, los aceptaría, ha confiado en que "en Vitoria no tenemos para nada que plantearnos esa tesitura". "Lo mismo se decía de Ciudadanos y ni conozco a ningún candidato ni representante de Vox ni de Cs activo en Vitoria ni en Álava", ha apuntado.

Por ello, ha afirmado tener "la tranquilidad de saber que el PP, con el trabajo bien hecho, las ideas bien claras y hablando claro, lo que tenemos que aspirar es seguir siendo la referencia para el centro derecha". Su objetivo, ha explicado, es "cambiar lo que hay ahora en Vitoria y en Álava, donde hay un conglomerado de partidos que han apoyado al PNV con una serie de decisiones que han hecho que Vitoria esté mucho más radical de lo que piensan los vitorianos".

Ante esta situación, ha asegurado que "solamente hay una alternativa", la del PP, por lo que ha realizado un llamamiento a los ciudadanos de centro-derecha y también a los que están "muy incómodas" con un PSE "entregado al PNV por tener unos puestos en los gobiernos" y con un PNV que "está acordando con Bildu para dar pasos a la independencia y que no representa a los vitorianos".

Comerón ha precisado que este "mensaje" a los ciudadanos "descontentos" con "el Gobierno de la parálisis" en la que se encuentra Vitoria se "tiene que trasladar" posteriormente a los partidos y ha afirmado, tras ser preguntada por la posibilidad de acuerdo con los socialistas, que "no sería descabellado llegar a acuerdos de gobierno con otros partidos".

Según ha indicado, "a pesar de que a nivel nacional hemos tenido muchas confrontaciones, hemos gobernado en Vitoria y en Álava durante ocho años". "El PSE tiene que hacer su reflexión sobre las decisiones que está tomando", ha opinado.

A su entender, Vitoria necesita "un nuevo liderazgo" y alcanzar "un gran pacto de ciudad" que permita "desatascar" los proyectos que "llevan muchos años pendientes" y también "cosas tan básicas" como la mejora de la limpieza o la seguridad ciudadana.

"TRANQUILA"

Por otro lado, la edil del PP ha afirmado estar "tranquila" ante la posibilidad de que puedan afectar a los resultados en Vitoria un hipotético acuerdo con Vox en Andalucía o un endurecimiento de posiciones en su partido. "La sensación que tengo no es para nada esa", ha asegurado Comerón, aunque ha admitido "la política nacional y los medios" influyen.

En cualquier caso, ha subrayado que "los vitorianos tienen claro qué nos jugamos" en las elecciones de mayo. "Y Vitoria se la juega en 2019", ha advertido. Por ello, ha confiado en que "la gente va a votar en clave de Vitoria" y va a ejercer su voto en función de "si quiere seguir con un gobierno con una ciudad parada" o si desea la "alternativa" del PP.

De este modo, ha insistido en que está "tranquila respecto a todo este lío y estos movimientos a nivel nacional". En relación a la situación en Andalucía, ha esperado que, tras "la votación por el cambio" que se ha producido en esta comunidad autónoma, "todos los partidos sean responsables" y que Vox, "si cumple lo que dice que es que quiere apostar por el cambio que han votado los andaluces, así lo haga".