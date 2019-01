PP dice que no ha cerrado "ningún acuerdo" para apoyar la ley de acompañamiento por "discrepancias" sobre RGI

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado este lunes que su formación no tiene "ningún acuerdo" con el Gobierno Vasco para aprobar la denominada ley de acompañamiento y ha reconocido que existen "discrepancias" en la política que el PNV quiere hacer con la Renta de Garantía de Ingresos".

Según ha censurado, el Gobierno "pretende que los que más vean subidas sus percepciones son los que cobran ayudas sociales, más que los funcionarios, que los profesores y más que todo el mundo", algo que considera que "no es razonable".

En una rueda de prensa celebrada tras mantener un encuentro en Vitoria con responsables de la Asociación de venezolanos en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Alonso ha sido preguntado sobre la postura de su formación respecto al proyecto de ley de acompañamiento que el Gobierno Vasco tiene previsto aprobar este martes en Consejo de Gobierno.

Alonso ha asegurado que actualmente el PP no tiene "ningún acuerdo" con el Gobierno Vasco y ha advertido al Ejecutivo que "tiene que elegir" porque no tiene mayoría en la Cámara vasca. "No pueden pretender que nosotros apoyemos cualquier cosa, porque no lo vamos a hacer", ha advertido.

Por ello, ha "recomendado" al Ejecutivo de Iñigo Urkullu que "tomen en serio" al PP y adopten una decisión porque "no pueden pretender aprobar políticas de EH Bildu con el voto del PP". "Nuestra posición es abierta pero clara y ellos la conocen. Todavía queda todo el día de hoy pero si no tienen un acuerdo, yo no lo llevaría a mañana; o a lo mejor tienen el apoyo de otros", ha sugerido.

Según ha explicado, el PP no ha apreciado "disposición" por parte del Gobierno en "algunas materias" y ha reconocido que existen "discrepancias en la política que el PNV quiere hacer con la Renta de Garantía de Ingresos(RGI)", ya que la subida para los perceptores de la RGI podría ser superior al 2,25%, según ha avanzado este lunes el portavoz del ejecutivo, Josu Erkoreka.

"El Gobierno pretende que los que más vean subidas sus percepciones son los que cobran ayudas sociales, más que los funcionarios, que los profesores, más que todo el mundo", ha criticado antes de afirmar que esto "no es razonable".

Alonso ha destacado que los proyectos son económicos pero "marcados por una orientación política" y ha explicado que al PP "no le gusta nada lo que está haciendo últimamente el PNV".

El líder de los 'populares' vascos ha insistido en que con el PP "ahora mismo --el Gobierno Vasco-- no tiene ningún acuerdo" pero ha reconocido que esta situación "puede evolucionar" porque están "dispuestos a llegar a un acuerdo" pero "ahora mismo no".

Asimismo, ha advertido de que aprobar un proyecto de ley sin acuerdo sería "ocioso" porque quizá "tendrían que presentar otro proyecto de ley". "Yo creo que por economía de medios y por hacerlo todo bien, lo más razonable es que intenten buscar un acuerdo a última hora", ha insistido.