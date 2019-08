PP pide al Ayuntamiento de Bilbao que desmonte una txosna que pide "la vuelta a casa" de presos y huidos de ETA

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao y presidenta de los populares de Bizkaia, Raquel González, ha pedido al Ayuntamiento de Bilbao que inste a "desmontar" una txosna que ha colocado una cartel de grandes dimensiones en la que reclama "la vuelta a casa" de presos y huidos de ETA.

De cara al comienzo el próximo sábado, 17 de agosto, de la Aste Nagusia bilbaína, se están instalando ya las txosnas. En una de las colocadas en el Arenal de la capital vizcaína, se observa una petición en euskera e inglés para que los reclusos y huidos de la banda sean trasladados a Euskadi.

González ha criticado que el PNV y el PSOE "dicen indignarse con los 'ongi etorri', pero, luego, permiten sin inmutarse este montaje de txosnas vomitivo que tanto daño hace a las víctimas y a los bilbaínos de bien".

Por ello, ha preguntado si esta es la 'ciudad de valores' que el Gobierno municipal pretende, y ha considerado que es una "vergüenza"."Hay tiempo para que el Ayuntamiento inste a desmontarla", ha apuntado, para mostrar sus "dudas" de que tenga ganas de hacerlo.

HUMILLACIÓN A VÍCTIMAS

"Aquí ha empezado ya el montaje de las txosnas de fiestas de Bilbao y, un año más, vemos que van a ser toda una exposición de humillación a las víctimas y una alegoría al terrorismo, con la mirada permisiva, tanto del PNV como del PSOE", ha añadido.

La dirigente popular ha acusado a almas formaciones de ser "muy hipócritas". "Siempre suben tuit muy enfadados de que no quieren 'ongi etorris', pero esto lo permiten con toda impunidad. Están a tiempo, es el momento de que se desmonten y se ponga algo que no humille a nadie y que todos los bilbaínos podamos disfrutar, y creo que es el momento de que, si de verdad quieren hacer algo, que lo hagan. Si no, esa ciudad de valores de la que presume nuestro alcalde, ¿qué ciudad de valores es?", ha insistido.