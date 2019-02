PP podría propiciar que salga adelante la reprobación de Darpón y el PNV dice que el consejero "debe seguir"

El parlamentario del PP vasco Anton Damborenea ha asegurado que su formación se podría sumar a la reprobación contra el consejero de Salud, Jon Darpón, impulsada por Elkarrekin Podemos y respaldada por EH Bildu, o presentar una propia, porque la situación del titular de este Departamento es "insostenible" y está "en la UVI de grandes quemados de la política vasca", por las investigaciones de la Fiscalía sobre las supuestas filtraciones de exámenes en las OPE de Osakidetza.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Parlamento y presidente del GBB, Joseba Egibar, ha dicho que Darpón "debe seguir" en su cargo, aunque ha precisado que, "otra cosa es que él, personalmente, ponga el cargo a disposición, y eso le honra".

En la tertulia de 'El Parlamento en las Ondas' de Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Damborenea ha señalado que el Gobierno Vasco aseguró hace unos meses que "iba a investigar hasta el final y depurar responsabilidades internas dentro de Osakidetza".

"Y hemos comprobado que las personas encargadas de hacer esa investigación están procesadas en la Fiscalía porque eran parte del desaguisado en Osakidetza y es evidente que nosotros entendemos que el consejero Darpón está en la UVI de grandes quemados de la política vasca", ha añadido, para añadir que no dice que el consejero "sea el jefe de todo esto, pero es el responsable inmediato".

Por ello, cree que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "es el responsable de los consejeros que tiene, de sus nombramientos, de sus ceses y de aceptarles o no sus ceses y nosotros entendemos que la situación de Darpón es insostenible", ha indicado.

No obstante, no ha revelado si los populares apoyarán la reprobación presentada por Elkarrekin Podemos y que será respaldada por EH Bildu. "Se supone que hay una reprobación en marcha que nosotros no conocemos porque no estamos en la Mesa del Parlamento. No sé si hay una en marcha o pondremos nosotros una en marcha, pero es evidente que la situación es insostenible", ha indicado.

"DEBE SEGUIR"

Por su parte, Joseba Egibar ha dicho que Jon Darpón "debe seguir, otra cosa es que él, personalmente, ponga el cargo a disposición y eso le honra". Asimismo, ha asegurado que "se ha seguido el guión establecido por el Parlamento Vasco" para investigar las supuestas filtraciones de los exámenes de las oposiciones. "Sabemos que Darpón está diciendo la verdad", ha aseverado.

Egibar ha señalado que "hay una responsabilidad compartida también por muchos sindicatos médicos y no médicos" en esta cuestión, al margen del titular del Departamento. "FINALIZADO" EL TIEMPO DE DARPÓN

El representante de EH Bildu Iker Casanova ha señalado que no pretenden hacer "políticas de destrucción de la persona" de Jon Darpón, pero "su tiempo como consejero ha finalizado". "Debe tomar él la decisión o, si no, otra persona en su lugar", ha indicado.

A su juicio, tan importante como la comisión de Darpón es que se ponga en marcha la comisión de investigación que ha solicitado su coalición y ha pedido que se cree un equipo de trabajo parlamentario para diseñar un nuevo modelo de política de personal dentro de Osakidetza" y de organización.

"PRÁCTICA CLIENTELAR"

El representante de Elkarrekin Podemos Julen Bollain ha indicado que la Fiscalía ha determinado que habido flitraciones de exámenes y, por lo tanto, "existe una práctica clientelar para favorecer a unos pocos". "Existen responsabilidades políticas y el consejero mintió a la ciudadanía en reiteradas ocasiones", ha manifestado.

Por ello, ha invitado a EH Bildu y al PP a registrar conjuntamente una petición para impulsar una comisión parlamentaria de investigación. "No ha sido Darpón transparente a la hora de colaborar con la Fiscalía, que le requirió información adicional y que no ha facilitado. Y tampoco ha sido responsable con lo que se espera del que es el máximo responsable del sistema de salud público", ha dicho.

Bollain ha preguntado "a qué esta esperando el lehendakari para cesar al señor Darpón". "¿Seguirá escondiendo su vergüenza bajo la alfombra?", ha insistido.

"SE HAN TOMADO TODAS LAS MEDIDAS"

Por último, el parlamentario del PSE-EE y líder de los socialistas guipuzcoanos, Eneko Andueza, ha defendido "la transparencia y limpieza" en los procesos de OPE. Tras considerar que el Gobierno y el Departamento de Salud "se han tomado todas las medidas" adecuadas para esclarecer los hechos y "se ha atendido a los mandatos parlamentarios".

"Si hay tres personas imputadas por la Fiscalía es, precisamente, porque, desde el Departamento, se ha llevado toda la documentación exigida, se han puesto todos los instrumentos en manos de la Fiscalía para que la investigación salga adelante", ha aseverado.

En todo caso, cree "legítimo pedir la dimisión porque forma parte del juego político de cada cual". "Yo creo que los tres partidos de la oposición han reconocido que, incluso, pudiendo se producir una dimisión o cese del consejero, el problema seguiría estando ahí", ha explicado.

Andueza considera que "el problema no es de la persona que está en el Departamento, sino del propio sistema que existe en la actualidad" y el Departamento ha remitido un documento abierto "para mejorar el sistema de oposiciones". "Espero que todos los grupos seamos responsables, presentemos unas buenas propuestas y, entre todos, consigamos que ese sistema sea el más garantista posible", ha manifestado. Por ello, ha dicho que no sabe si lo más recomendable es "la catarsis".