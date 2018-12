PSE de Barakaldo acusa al gobierno de PNV de "ocultar durante más de un año" el acuerdo con la MTV y otras instituciones

El grupo municipal del PSE-EE de Barakaldo (Bizkaia) ha acusado al gobierno del PNV de "ocultar durante más de un año" el acuerdo con la MTV y otras instituciones, tras "admitir por escrito" el ejecutivo local la existencia de un acuerdo entre el Ayuntamiento, la televisión estadounidense, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao "firmado el 6 de octubre de 2017".

El PSE-EE ha pedido este viernes por escrito a la alcaldesa, Amaia del Campo, una copia del acuerdo, que, según ha afirmado el concejal socialista Carlos Fernández, "no fue aprobado mediante ningún acto administrativo" y "no existe un Decreto de Alcaldía al respecto, ni tampoco resolución alguna de la Junta de Gobierno local o el pleno municipal.

"Cada día nos sorprenden con un dato nuevo sobre los premios MTV. Tanto nuestro grupo como el resto de partidos de la oposición hemos preguntado en varias ocasiones sobre este asunto y siempre se nos ha respondido que no había nada firmado. Yo mismo pregunté si existía un convenio con la cadena televisiva en la Comisión de Alcaldía y se me respondió que no", ha recordado Fernández.

El edil socialista ha explicado que la existencia del documento "fue conocida ayer en un escrito de respuestas" del concejal de Alcaldía y Participación Ciudadana, Gorka Zubiaurre, a unas preguntas realizadas en el pleno por parte de EH Bildu.

Ante la aparición de esta "relevante información", los socialistas han hecho un llamamiento a la "transparencia" y han invitado al PNV a "dar a conocer todos los datos, en lugar de hacer todo lo posible por ocultarlos".

"Tanto los partidos políticos como el resto de vecinos tenemos derecho a acceder a toda la información. Queremos saber todos los detalles, desde quién firmó ese acuerdo hasta si hay algún informe técnico sobre el mismo", ha exigido, para advertir de que "no es bueno para nadie que se gestione con oscurantismo el dinero de todos los barakaldeses".

Fernández ha recordado que el Ayuntamiento de Barakaldo asumió los 220.000 euros del alquiler del BEC para la celebración de los premios MTV y, además, "se hizo cargo de otros gastos como la limpieza o el refuerzo de la presencia de la Policía Local, y perdonó el cobro de las tasas por la ocupación de espacio público durante el concierto de la Herriko Plaza". En total, ha señalado el edil socialista, "la factura supera los 300.000 euros".

Por otro lado, ha criticado que tanto el concierto de Herriko Plaza como la gala del BEC "causaron numerosos trastornos a los vecinos, como calles cortadas, imposibilidad de acceder o salir de garajes, controles de seguridad, desvíos de autobuses, y ruidos".