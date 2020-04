PSE-EE pide a Urkullu que aplique en Euskadi el consenso que demanda al Estado y le garantiza lealtad

El portavoz del PSE-EE en el Parlamento vasco, José Antonio Pastor, ha pedido al Lehendakari, Iñigo Urkullu, que aplique en Euskadi el consenso que demanda al Estado y le ha trasladado que su partido será "coherente y leal" para contribuir "al mayor éxito del Gobierno vasco y del de España para doblar la curva" de la pandemia del coronavirus.

Asimismo, el dirigente socialista ha destacado la "eficacia" de la medida de confinamiento acordada por el Ejecutivo central y, además de negar una supuesta invasión por centralizar compras de material de proteción, ha rechazado los "temores de usurpación de competencias".

Pastor ha iniciado su intervención en la reunión informal de la Diputación Permanente en el Parlamento vasco agradeciendo el "enorme esfuerzo" de "miles de empleados públicos", no sólo en el sistema sanitario.

También ha pedido dejar atrás las "insinuaciones sobre falta de voluntad, de transparencia, tanto ruido que incluso se ha llegado a cuestionar desde alguna tribuna que alguno, como yo mismo y algún compañero, hubiéramos buscado excusas de salud para no asistir a este encuentro. "Una más de las múltiples actitudes despreciables e inhumanas que se han colado en toda esta difícil gestión", ha apuntado.

Asimismo, ha asegurado que esta comparecencia tiene lugar "cuando se puede y como se puede", y ha agradecido al Lehendakari, Iñigo Urkullu sus explicaciones, que coinciden con un momento que, "dentro de los dolorosos datos de cada día, permiten cierta esperanza".

En este sentido, ha asegurado que el confinamiento dictado por Pedro Sánchez, fue "una drástica, pero buena idea", además de "eficaz"."Ahora se han tomado medidas de refuerzo que debemos ver desde la misma perspectiva. Esperemos haber llegado a la meseta. Hay que dar un claro empujón hacia abajo a todos los datos negativos que aún nos acompañan. Ojalá, si lo sabemos entender todos bien, pudiéramos llegar al 13 de abril a recuperar la plena actividad económica gracias a estas nuevas medidas", ha manifestado.

Pastor ha indicado que "todo puede ser polémico" porque ningún Gobierno es ajeno a una "gestión inédita de una situación extraordinaria, sujeta a improvisaciones y decisiones duras, a veces incomprendidas, muchas veces sin tiempo para contrastar lo suficiente y para acordar con todos los implicados". En este sentido, ha asegurado que es algo que ha pasado a todos los Gobiernos, "también al vasco".

Pastor ha señalado que así fue, por ejemplo, como se decidió el cierre de centros educativos, algo que respaldaron, pero que "sólo fue comunicado a pesar de las muchas consecuencias que acarreaba". "Se decidió abrir el acceso a los planes de pensiones, en un cambio legal de facto, que los socialistas respaldamos, pero que tampoco hubo oportunidad de acordar antes", ha añadido.

El dirigente del PSE-EE ha señalado que, en este contexto, "sobran adivinos del pasado y sembradores de discordia" porque "nadie tiene la razón absoluta, una varita mágica" y nadie "está exento de errores".

Pator ha asegurado que, caben todas las reflexiones y deben escucharse, pero "sólo quienes toman decisiones arriesgan". Según ha manifestado, la decisión "más drástica" ha sido la de frenar la pandemia "limitando un bien tan preciado como la libertad para movernos". "Los ciudadanos lo aceptamos aunque sea una imposición, porque la inmensa mayoría de la sociedad vasca entiende que es necesario y responde a un interés general mayor", ha señalado.

En esta carrera contra la pandemia, según ha indicado, se debe contar con la "plena disposición" de todos los recursos públicos que sean posibles, los de todas las instituciones vascas y del Gobierno de España.

"URKULLU, NO DUDE NUNCA"

"Por eso, señor lehendakari, no dude nunca. Desde la confianza en nuestro sistema, en nuestros recursos y en nuestro autogobierno, los recursos que pone a nuestra disposición el Gobierno de España son también de los vascos", ha dicho Pastor, que ha asegurado que, desde el principio, "se abrieron cauces para compartir necesidades y estrategias".

En relación al material a distribuir, ha reconocido el "esfuerzo y la dificultad", aunque ello "no consuela a quienes tienen urgencia de protegerse". "Yo le comprendo, pero tenemos que comprenderles a ellos", ha añadido.

En ese sentido, ha asegurado que ese esfuerzo "está, no sólo en su Gobierno", sino también el de España que está contribuyendo "activamente" y ya ha hecho llegar a Euskadi un millón de mascarillas.

"No sé si esta aportación es la quinta parte de la cifra ofrecida o se computa por otra vía. Tampoco sé si en esa cantidad están todas las que distintos colectivos, asociaciones y empresas hayan podido donar. En cualquier caso, nos sigue haciendo falta más y seguimos necesitando ese esfuerzo porque es evidente que solos nosotros, sólo con lo que tenemos en Euskadi y con lo que compremos desde Euskadi, no llegamos", ha apuntado.

Por otra parte, ante la petición la semana pasada al presidente para desbloquear un pedido de respiradores en China, ha afirmado que entiende que se refiere a los que hace ya bastantes días anunció el Departamento de Salud y que, "según informó ayer a los partidos, por esas dificultades de mercado global, hasta la semana que viene no empiezan a fabricarse".

"Con el inmenso esfuerzo realizado para doblar las camas UCIs, esta situación sería un contratiempo. Deseo que pueda acelerar en lo posible esa adquisición y que, mientras, se apoye en el material que sigue proporcionándonos el Gobierno de España", ha indicado.

En este sentido, ha asegurado que "las sospechas que algunos han alimentado sobre supuesta invasión por centralizar compras", no existe. "Las que puedan conseguir las Comunidades, bienvenidas, y mientras las que están llegando en el corredor sanitario en los aviones del Ejército", ha agregado.

Además, ha rechazado los "temores de usurpación de competencias", cuando ahora el Gobierno vasco tiene "plenos poderes" sobre toda la sanidad y residencias públicas y privadas.

En relación a los tests, ha recordadoque el Departamento de Salud ya ha comunicado a los partidos que esperan la "llegada inminente" de los adquiridos por el Ministerio.

Sobre las ayudas para superar esta pandemia, tras destacar el fondo de 1.000 millones del Gobierno Vasco, ha señalado que "no desprecian en absoluto la inyección extra de más de 13 millones, de momento, que llegan a Euskadi a través del Fondo Social Extraordinario activado en el decreto del estado de alarma".

Tras felicitar al Gobierno vasco por no haber dudado en utilizar remanentes y reordenar partidas presupuestarias, asi como en activar el endeudamiento, se ha referido al Plan Plurianual del Empleo y la Reactivación Económica previsto, cuya intención comparte el PSE, y que requerirá de mucha participación.

"Es deseable siempre, pero aunque no tenemos en la cabeza la cuestión electoral, a nadie se le escapa que este año debe haber un nuevo Gobierno con un nuevo Parlamento que podría validar o no, modificar o no, las prioridades de una propuesta de actuación que usted anuncia para varios años", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que, si pide que en el conjunto de España las decisiones sean consensuadas, "debería aplicarlo usted también aquí". En este sentido, ha asegurado que los socialistas serán "coherentes y leales" para contribuir "al mayor éxito del Gobierno vasco y del de España" para doblar la curva de la pandemia y lograr una "actividad económica plena".

"Estamos en camino y sólo esperamos que a un virus oportunista como el Covid-19 no se le sume el partidismo oportunista. Porque, cuando parece que atajamos uno, repunta el otro", ha añadido, para instar a la colaboración de todas las instituciones, con cooperación y lealtad".