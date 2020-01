El acuerdo inédito del PSE con EH Bildu en Irun no presagia una corriente nueva de pactos entre ambos partidos

El PSE se ha apuntado a la geometría variable de los pactos y acaba de cerrar un pacto presupuestario en Irun (la segunda ciudad de Gipuzkoa) con Elkarrekin Podemos y EH Bildu. Algo inédito y sorpresivo si se tiene en cuenta la extensión del acuerdo PNV-PSE al conjunto de las instituciones de Euskadi en la que ambos partidos suman mayoría. Pero la traslación de ese pacto ha encallado en Irun, donde la falta de sintonía entre el alcalde socialista, José Antonio Santano, y el líder del PNV en la localidad, Xabier Iridoy, ha hecho imposible cualquier acercamiento. Pero, el acuerdo es “excepcional” y no es un presagio de una corriente nueva de pactos entre PSE y EH Bildu en el futuro. Así lo han dejado de claro el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, y la secretaria general del PSE, Idoia Mendia.

Así que la posibilidad de seguir viendo acuerdos tan coloridos va a ser complicado. Según Erkoreka , no hay ningún riesgo de que “pueda generalizarse”. “En el caso de Irun, han concurrido una serie de circunstancias durante la pasada legislatura y unas determinadas tesituras personales. No es factible la generalización a otras administraciones públicas" de este pacto. Y como ejemplo de ello es que se están produciendo acuerdos de gobernabilidad entre socialistas y peneuvistas en lugares en los que no había "cuajado" esta colaboración.

"Esta es la tendencia general, es el planteamiento básico que va a marcar la estrategia de alianzas en el panorama institucional de Euskadi" en lo que se refiere a la legislatura municipal y foral.

Por su parte, Idoia Mendia no acepta que pueda haber una corriente nueva que apunte a acuerdos entre socialistas y EH Bildu. “El PSE-EE”, ha recalcado, “inauguró hace cinco años una etapa en la que movió una ficha por la gobernabilidad del país, por acordar con el distinto, por mojarse y sin mirar los beneficios que le pueda sacar, sino por beneficiar al conjunto de las instituciones". "Y ahora”, ha añadido, “ hay otros partidos que también han entrado a ese juego y en ese juego estamos todos, el PNV, el PSE-EE, Elkarrrekin Podemos y EH Bildu, y el PP no está porque se ha autodescartado”.

Incluso, el secretario general de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, considera una “experiencia interesante” eel pacto presupuestario alcanzado en Irun por el PSE-EE con EH Bildu y Podemos. En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Martínez ha mostrado su deseo de que las fuerzas de izquierdas logren "más fuerza" en la próxima cita electoral en Euskadi. Aunque ha reconocido que, "por el momento, no hay opción de que esa vía sea un cambio estratégico, aunque nosotros queramos, sino que los acuerdos se evaluarán siempre de manera puntual en cada lugar".

En clave local

El propio alcalde José Antonio Santano ha enmarcado en "clave local" el acuerdo presupuestario que servirá para sacar adelante las Cuentas municipales para 2020, que ascienden a 84 millones de euros. Santano ha insistido en que el acuerdo con Podemos y con EH Bildu ha sido posible porque todos han practicado “aquello de lo que siempre se habla en la política y en este país, que es el diálogo”. Diálogo que hay que practicar con “los que son diferentes, pero con los que compartimos también una serie de valores y de objetivos que se pueden enmarcar en el ámbito de las fuerzas progresistas de nuestro país".

Con respecto a EH Bildu, Santano ha insistido en la "mano tendida desde el punto de vista del diálogo". Además ha recordado al PNV que la vía de las enmiendas continúa abierta. "Nosotros no hacemos los acuerdos contra nadie, los hacemos para sumar visiones de la ciudad", ha apuntado.