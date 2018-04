PSE de Gipuzkoa muestra su "indignación" ante la sentencia de 'La manada' y se adhiere a las concentraciones

En un comunicado, tras asegurar que los socialistas guipuzcoanos "creíamos en su día a la víctima y la seguimos creyendo", ha anunciado que el PSE de Gipuzkoa va participar en todas las concentraciones que se convoquen para "acompañar a las mujeres y hombres que salgan a la calle a mostrar su indignación".

"No compartimos esta sentencia y esperamos que el Tribunal Supremo, con el máximo respeto, la corrija", ha afirmado García Chueca, quien ha lamentado que esta sentencia "en vez de ser ejemplarizante, nos pone a las mujeres al pie de las bestias". En este sentido, ha querido recordar que el PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley para que jueces y fiscales reciban formación sobre violencia machista.

Asimismo, se ha preguntado "cómo es posible que alguien dude que no existió violencia ni intimidación" en la actuación llevada a cabo por 'La Manada'. "¿Cómo se llama a que una chica sea agredida y acorralada sexualmente por cinco hombres jóvenes y fuertes?", ha remarcado. "¿Qué más tiene que hacer una mujer ante una violación? Hoy más que nunca no es no", ha concluido.