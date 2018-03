PSE y PP rebajan sus críticas al informe sobre tortura y ahora resaltan su "alto valor documental"

El Partido Popular y el PSE-EE han rebajado notablemente las críticas y el desafecto que mostraron hace tres meses hacia el informe de torturas y malos tratos en el País Vasco en el período 1960-2014, en cargado por el Gobierno vasco. Durante la comparecencia parlamentaria del secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, y de los autores del trabajo, el experto forense y profesor de la Universidad del País Vasco Francisco Etxeberria y la investigadora del Instituto Vasco de Criminología Laura Pego, tanto el PP como el PSE ensalzaron el "alto valor documental" del trabajo.

El documento detalla 4.100 denuncias por torturas y malos tratos policiales, de los que se atribuyen 1.792 a la Guardia Civil; 1.985 a la Policía Nacional; y 336 a la Ertzaintza. En el 43,5 % de los casos, las personas que denuncian haber sufrido estas torturas quedaron finalmente en libertad. Según el documento, entre 1979 y 1992 existieron 20 condenas ratificadas por el Tribunal Supremo de torturas y malos tratos a 31 víctimas, de las que derivan 49 condenados, 21 de ellos del Cuerpo Nacional de Policía y 28 de la Guardia Civil.



En su día, el PSE se desmarcó del informe y aseguró que no lo compartía ni en el fondo ni en la forma. Los socialistas consideraron entonces un error que medio siglo de terror de ETA se resuma en 840 asesinados y 3.400 torturados, una simplificación que alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido. Ahora, su portavoz en la Cámara, José Antonio Pastor, le ha otorgado un "alto valor documental". "No cuestionamos ni el informe ni los testimonios. Es un trabajo documental muy elaborado". Sí ha reiterado que la inmensa mayoría de los funcionarios policiales han tenido respeto con los derechos humanos y que el informe no puede ser utilizado para decir que hubo torturas sistemáticas.



Por su parte, el PP, que incluso registró en el Parlamento vasco una proposición no de ley para pedir la retirada del informe, ha dejado claro que el informe "no está sesgado". "Es exhaustivo, excelente". "Nadie duda de su veracidad, de su honradez y de su excelencia", ha indicado la parlamentaria del PP Juana Bengoechea.



Ha criticado que no se incluyan casos de torturados por la extorsión y acoso de ETA y la "altura moral" de los protagonistas de ciertos testimonios.

Medidas

Mientras, el secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha reclamado al Ejecutivo central que "tome medidas" ante las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al Estado español en relación a diversas denuncias por torturas policiales.

La última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno a este asunto, dictada el pasado mes de febrero, condenó al Estado español a indemnizar con 30.000 euros a los miembros de ETA Igor Portu y con 20.000 euros a Mattin Sarasola por el trato "inhumano y degradante" que sufrieron cuando fueron detenidos en enero de 2008.

Fernández ha asegurado que "los poderes del Estado deberían considerarse concernidos" por estas resoluciones, y ha reclamado al Gobierno español que "tome medidas". De esa forma, y tal y como ya planteó a finales del año pasado, ha afirmado que en el ámbito del Estado se debería encargar una investigación independiente "sobre la realidad de la tortura en España".