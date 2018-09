Paco León presenta su serie 'Arde Madrid': "Ava Gardner se tomó la igualdad de antemano"

Afirma que "los herederos del 'landismo'" que aparecen en la serie "no entienden muy bien qué pasa cuando la mujer toma las riendas"

El actor y director Paco León estrena en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián su nueva serie 'Arde Madrid', una visión de la capital española en los años 60 cuando los representantes del "canallismo y la picaresca" se juntaban con estrellas de Hollywood como Ava Gardner.

"Ava se tomó la igualdad de antemano", ha explicado en una entrevista con Europa Press el actor para definir el carácter de la actriz hollywodiense, enamorada de España. "Era un hombre y decidía qué hacer", ha apostillado la cocreadora de la serie, Anna R. Costa., secundada por León: "¡Y qué hombre!".

'Arde Madrid', que se estrenará en Movistar+ el próximo 8 de noviembre y que cuenta entre sus protagonistas al propio León, Inma Cuesta o Anna Castillo, gira en torno a la --por entonces-- pareja de Frank Sinatra en una España postfranquista, llena de pícaros y buscones.

El director ha justificado la elección de rodar en blanco y negro todos los capítulos porque "España era en blanco y negro", aunque "costó convencer" a la plataforma. Los creadores también apostaron por alejarse de la veracidad en el retrato de personajes conocidos --por la serie se cuenta desde el bautizo del hijo de Lola Flores, Antonio, hasta la muerte de Hemingway-- porque querían "huir del biopic y acabar haciendo un relato de anécdotas".

Y de entre todos ellos, el de Ava Gardner, quien queda retratada en esta serie como una mujer de armas tomar. "Hemos querido huir de los tópicos que circulaban sobre ella y sobre todo el de que todo el mundo había estado con Ava: ella era la que decidía", ha apuntado Costa.

León, quien ha reconocido que la figura de Gardner la ha ido conociendo a lo largo del rodaje, afirma que ha terminado por "tener una relación de amor y admiración" por ella. Todo esto contado con mucho humor, porque era "la mirada inevitable para el carácter canalla" de la 'Dolce vita' madrileña. "Además es que la comedia es lo más realista que hay", ha señalado Anna R. Costa.

"COSAS DIFERENTES"

En el marco de la rueda de prensa que el equipo de 'Arde Madrid' en el Festival de San Sebastián, Paco León ha explicado que, a la hora de plantearse dirigir una serie tras las dos películas sobre 'Carmina' y 'Kiki, el amor se hace', ha afirmado que "está pasando algo muy interesante en la televisión de pago, se pueden hacer cosas diferentes y parecidas al cine".

En esa línea, ha apuntado que tras "buscar un novio para la serie", algo que "no fue fácil", encontraron a Movistar+, plataforma que les dio la oportunidad de "hacer lo que queríamos". "'Arde Madrid' no se parece a otra serie, ni es la imitación de otro éxito. Hemos trabajado en libertad y hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Ahora solo falta que le guste a la gente", ha expresado el realizador e intérprete sevillano.

Por su parte, Costa ha precisado que Ava Gardner no es la protagonista de la serie, sino que lo son sus criados, lo que les ha permitido "contar todo como era realmente la España del momento".

Los creadores de 'Arde Madrid' han coincidido en que la comedia "es una mirada inevitable" para ambos a la hora de contar historias. En ese sentido, han citado a Berlanga y Azcona como referentes. "Ojalá nos pareciéramos a ellos", ha asegurado Costa, al tiempo que León ha apuntado que, como lograban estos grandes del cine español, han querido buscar que "en algo aparentemente ligero" se cuente "lo más gordo".

"TRABAJO INCREÍBLE"

La actriz Inma Cuesta, por su lado, ha asegurado que ha sido "un regalo" tener a Debi Mazar como Ava Gardner porque, "más allá de su talento y su belleza", la intérprete estadounidense "ha sido muy generosa" y ha realizado un "trabajo increíble" en la serie.

Además, ha destacado que el personaje de Gardner en 'Arde Madrid' es "una oda a la vida, una celebración de la alegría", del que Ana Mari --papel que interpreta Cuesta--, es "su contrapunto". "Hay un momento en que ambas se encuentran y me abre una puerta a la vida, a pasar de ser una analfabeta sexual y sentimental, a tener todo", ha aseverado.

Por su parte, Julián Villagrán ha manifestado sentirse "honrado" de formar parte del proyecto de 'Arde Madrid' porque, según ha explicado, "soy un poco familia de los creadores y no me dejan de sorprender por el talentazo que tienen". "Ha sido todo muy cómodo. Es difícil de encontrar un proyecto donde se crea una energía tan bonita", ha expresado.

A este respecto, Paco Léon ha señalado que hay "algo poético" en el personaje que interpreta Villagrán ya que, en su opinión, "es algo metafórico de lo que les pasa a los hombres en nuestra sociedad" cuando, en este caso ante Ava Gardner, "descubre que una mujer no tiene que ser salvada de ninguna almena, ni necesita nadie que la proteja". "Esos herederos del 'landismo' que aparecen en la serie no entienden muy bien qué pasa cuando la mujer toma las riendas, se empodera y no necesita del hombre para vivir", ha destacado.