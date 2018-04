Pagazaurtundua pide a ETA que demuestre que 'siente de veras'" el daño causado renunciando a "circos" de disolución

Maite Pagazagazurtundua, hermana de Joxeba 'Pagaza', exjefe de la Policía Municipal de Andoain asesinado por ETA, ha pedido a la banda que "demuestre de 'siente de veras'" el daño causado a las víctimas mediante la renuncia a montar "circos o teatros " de disolución. "Que no monte ninguna cosa narcista y egocéntrica el 4 y 5 de mayo", ha afirmado.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Pagazaurtundua ha afirmado que, "si es cierto que asumen que han perseguido a decenas de miles de personas con decenas de miles de chivatos, porque han acorbardado mucho más que matado, que se vayan discretamente".

En este sentido, ha dicho que "no debe intentar hacer propaganda ni sacar réditos políticos para su marca política". "Entonces, si hicieran esto, yo diría: 'bien'", ha añadido.

VERDADERA ASUNCIÓN

La hermana de 'Pagaza' ha señalado que la asunción del daño causado "será si no hay un teatro el día 4 y 5 de mayo". "Si lo hay, en el que, además, intentan repartir responsabilidades bajo el paraguas de la palabra 'sufrimiento' y 'conflicto', entonces no hay verdadera asunción del daño".

"Cuando se ha hecho tanto daño, lo que no hay que ser es narcisista ni egocéntrico. Tú dices que lo que has hecho es una barbaridad y dejas el espacio libre y no contaminas más", ha indicado.

Por ello, da "importancia" a esta declaración de ETA, pero "en combinación con lo que va a pasar en los próximos días". "Si en los próximos días tenemos una gran campaña de propaganda y un gran teatro el 4 y el 5, entonces, digo, esto es una nueva gran operación de manipulación", ha concluido.