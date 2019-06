Palacio Euskalduna de Bilbao acogerá en noviembre la 12ª edición del foro profesional de vela Yacht Racing Forum

Según han informado los organizadores, el foro profesional "más importante en la materia" propone un "intenso" programa formado por dos jornadas de conferencias y presentaciones protagonizadas por muchos de los principales actores del sector náutico, además de suponer una plataforma comercial "única" para empresas y profesionales provenientes de todo el mundo.

Entre las personas que estarán presentes en el Palacio Euskalduna se encuentran los responsables de The Ocean Race, la regata oceánica más importante del mundo, que acaba de renovar el acuerdo de colaboración con Yacht Racing Forum por tres años, extendiendo su relación hasta la próxima edición de la prueba (antes Volvo Ocean Race) en 2021-22. La alianza entre ambos se inició en 2015, al término de la decimosegunda edición de The Ocean Race.

Richard Brisius, copresidente de The Ocean Race, ha señalado que el Yacht Racing Forum "ha logrado establecerse como un evento de referencia para la comunidad internacional de la competición a vela, una ocasión en la que los líderes del deporte pueden reunirse y hacer negocio". "Estamos orgullosos de extender nuestro acuerdo como colaboradores del Forum", ha afirmado.

Por su parte, Bernard Schopfer, organizador del evento, ha dicho que están "encantados" de extender su acuerdo con The Ocean Race. "El Yacht Racing Forum se ha convertido en una cita ineludible para todas las personas relacionadas con la vela y la industria de la competición, y el apoyo de la regata oceánica de referencia supone una importante muestra de confianza en nuestro evento", ha añadido.

En el Yacht Racing Forum de Bilbao estarán presentes los organizadores de los eventos mas importantes del sector, patrocinadores, diseñadores, regatistas profesionales, fabricantes, prensa especializada y empresas aseguradoras y financieras, entre otros.

Además, por primera vez, start-ups y empresas interesadas en mostrar sus últimas novedades tendrán la oportunidad de dar a conocer sus productos a las personas más influyentes de la industria a través de 'presentaciones rápidas de negocio'.

Organizado por MaxComm Communication, agencia de comunicación con sede en Ginebra (Suiza) y fundada en 2006 por Bernard Schopfer, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y Bilbao Port han sido las entidades responsables de que la 12ª edición del Yacht Racing Forum haya recalado en Bilbao, en coordinación con la empresa local Atlantik Events.

El foro se ha celebrado previamente en ciudades como Ginebra, Suiza (2015), Lorient, Francia (2018) o Aarhus, Dinamarca (2016) y en países como Mónaco (2008) o Malta (2017).

Fundada en 1973, The Ocean Race es la principal regata de vuelta al mundo de tripulación completa. Originalmente conocida como Whitbread Round the Race -y de 2001 a 2018 como Volvo Ocean Race-, The Ocean Race se ha convertido en la regata oceánica más importante y uno de los trofeos más codiciados del deporte de la vela. Su próxima edición partirá de Alicante en otoño de 2021 y aún están por definir sus etapas y las localizaciones de las bases de sus equipos.