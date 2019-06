Parlamentario vascos visitan el Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica y la Estación Marina de Plentzia

En primer lugar, la representación parlamentaria ha conocido el trabajo del Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica (CFAA), que se constituyó en 2015 como un centro mixto, promovido y financiado por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, y del que forma parte, además, una agrupación de 75 empresas.

Emplazado en Zamudio, en el Parque Tecnológico de Bizkaia, su objetivo es generar nuevo conocimiento en tecnologías avanzadas de fabricación en aeronáutica. En estos momentos, en el centro se está trabajando en más de un centenar de proyectos de investigación colaborativos.

El centro CFAA pretende avanzar en tecnologías de producción en niveles de madurez tecnológica (TRL) 6-7, lo cual significa emplear máquinas y tecnologías para el desarrollo de los proyectos de tamaño y funciones similares a las reales.

Al mismo tiempo, aprovecha todas las sinergias que pueden darse entre la universidad, las empresas y las instituciones, dirigiendo los esfuerzos al desarrollo de actividad de I+D y de formación de alto nivel orientada a explotar tecnologías de interés para la industria y para desarrollar capacidades científico-tecnológicas en el ámbito de la fabricación avanzada en aeronáutica.

Según ha destacado la UPV/EHU, "el efecto sinérgico de dos sectores claves para Euskadi, el aeronáutico y el de máquina herramienta, es la gran ventaja del centro".

A continuación, la representación parlamentaria y las autoridades universitarias se han dirigido a Plentzia, donde se halla la Estación Marina de Plentzia (PIE). Inaugurado en 2012, el PIE es un centro de investigación en Biología y Biotecnología Marinas Experimentales, dedicado fundamentalmente a la investigación científica y tecnológica, educación internacional de posgrado y actividades de divulgación científica y concienciación ambiental.

Con personal adscrito al Departamento de Zoología y Biología Celular, el PIE es en la actualidad "uno de los centros líderes a nivel mundial en investigación y docencia dentro de su ámbito académico", según ha destacado la Universidad del País Vasco.

Interesado en distintas líneas de investigación, destacan, dentro de su actividad docente, tres de los másteres que se imparten en su seno, "Master of Science in Marine Environment and Resources"; "Master in Marine Biological Resource" y "Master in Renewable Energy in the Marine Environment", ya que ostentan la calificación internacional de Erasmus Mundus.

El PIE ha sido reconocido como el nodo español (en consorcio con ECIMAT -Estación de Ciencias Marinas de Toralla- de la Universidad de Vigo) del Centro Europeo de Recursos Biológicos Marinos (EMBRC).

Durante la visita, el vicerrector de Investigación ha considerado "muy importante que el Parlamento Vasco se acerque a la Universidad del País Vasco y conozca de cerca nuestro trabajo investigador y docente, y concretamente dos infraestructuras de referencia como son el CFAA y PIE".