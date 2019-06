Parlamento Vasco insta al Gobierno a utilizar "todos los recursos" para mantener el "máximo arraigo" de Euskaltel

El Parlamento Vasco, con el apoyo del PNV, el PSE-EE y el PP, ha instado al Gobierno autonómico a utilizar "todos los recursos a su alcance" para que Euskaltel mantenga "el máximo nivel de arraigo" en Euskadi, mientras que ha rechazado las dos propuestas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que reclamaban garantizar dicho arraigo a través de la compra de accciones de la compañía por parte del Ejecutivo.

El pleno de la Cámara vasca ha debatido este jueves, a propuesta de EH Bildu, sobre la situación generada en Euskaltel a raíz de la adquisición del 21% de sus acciones por parte de Zegona, un movimiento que ha convertido a este fondo de inversión internacional en el máximo accionista de la empresa vasca.

EH Bildu había presentado una proposición no de ley en la que la coalición censuraba la gestión del Gobierno Vasco en relación a Euskaltel, al considerar que la venta de las acciones del Ejecutivo en la empresa y el respaldo a su salida a bolsa ha propiciado que la compañía, creada con fondos públicos, se encuentre en la actualidad "bajo el control de un fondo buitre extranjero".

Además, EH Bildu reclamaba al Gobierno la adquisición de acciones de Euskaltel para que la empresa "tenga el máximo nivel de arraigo en el territorio vasco", así como para "garantizar" el compromiso de la compañía con el empleo y la inversión.

La propuesta de EH Bildu, así como una enmienda de Elkarrekin Podemos de contenido similar, ha sido rechazada, al recibir el voto en contra del PNV, el PSE-EE y el PP. A su vez, el PNV, el PSE y el PP han sacado adelante una enmienda en la que también solicitan medidas para garantizar la permanencia de los centros de decisión de Euskaltel en Euskadi, aunque, en este caso, no se menciona la adquisición de acciones por parte del Gobierno.

"MANTENER Y MEJORAR"

El texto consensuado por el PNV, el PSE y el PP insta al Gobierno Vasco a utilizar "todos los recursos a su alcance" para que Euskaltel mantenga "el máximo nivel de arraigo" en Euskadi, con el fin de "garantizar el compromiso con el empleo, la inversión, la investigación, el avance tecnológico y el desarrollo" del País Vasco.

La enmienda insta al Ejecutivo a "mantener y mejorar" las capacidades competitivas de Euskadi para "optimizar el atractivo" de la comunidad autónoma "como territorio óptimo para el asentamiento y arraigo de empresas tractoras".

Además, se solicita al Gobierno, a Kutxabank y a las fundaciones bancarias que integran este banco a desarrollar una política de inversiones "significativa y sostenible" en las empresas estratégicas, con el fin de "garantizar su vinculación" al territorio y asegurar la permanencia de su capacidad de decisión en Euskadi.

La enmienda también incluye un apartado en el que se insta al Ejecutivo a crear, en el tercer trimestre de este año, el Fondo de Inversión Público-Privado anunciado a principios de la legislatura.

"UN ROBO·

En el transcurso del debate, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha denunciado que lo ocurrido en Euskaltel es un "robo", dado que se trata de una empresa creada con dinero público que, ahora, en referencia a Zegona, "es pasto de los tiburones más voraces".

En una línea similar, Jon Hernandez (Elkarrekin Podemos) ha advertido de que el objetivo del fondo de inversión que se ha hecho con la mayoría de las acciones de Euskaltel será "estrujar" a la compañía y aumentar sus beneficios "a costa de despidos, más endeudamiento y ventas de propiedades".

"CRECER PARA COMPETIR"

Por el contrario, el parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha subrayado que las empresas vascas, no solo se han de preocupar por mantener su arraigo, sino que también han de "crecer" para poder ofrecer "productos y servicios competitivos". Además, ha recordado que los responsables de Zegona ya han trasladado al Gobierno Vasco que "no van a tocar el arraigo" de la empresa en Euskadi.

Desde el PSE-EE, Susana Corcuera ha defendido la importancia de adoptar medidas para garantizar "el máximo nivel de arraigo" de la compañía en Euskadi. Además, se ha mostrado partidaria de acometer inversiones para asegurar "un modelo productivo sólido y estable" en la comunidad autónoma.

El parlamentario del PP Antón Damborenea ha subrayado que no es posible "competir" si no se afronta un proceso de crecimiento. "Las empresas tienen que crecer y competir fuera porque, si no, mal les va a ir", ha advertido.