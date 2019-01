El Parlamento Vasco, a medio gas en enero por un Reglamento que nadie se decide a reformar

Una vez abiertos los regalos de los Reyes Magos, el 7 de enero toca volver al colegio y, quienes han tenido vacaciones navideñas, retomar las obligaciones laborales. El Parlamento Vasco, en cambio, continúa considerando enero como mes "inhábil", es decir, sin actividad ordinaria. No es que no se trabaje, ya que este lunes algunos políticos y los trabajadores de la Cámara estaban ya en sus puestos, pero no habrá plenos hasta dentro de un mes, hasta el 7 de febrero, como tampoco comisiones. Es cosa de un Reglamento que, si se atiene a las valoraciones de los partidos políticos, podría ser reformado fácilmente.

"Se trabaja, pero de otra manera. Este tema sale todos los años en esta época y actividad hay mucha, bastantes cosas", explican fuentes de la Presidencia del Parlamento, que recuerdan que es una previsión reglamentaria -un texto con rango de ley-, como también lo es que julio y agosto tengan la misma condición. ¿Cuál es esa actividad de los próximos días? La agenda institucional de esta semana recoge una visita el miércoles al Instituto Etxepare y que la presidenta participará el jueves en un acto en el Instituto de la Memoria. La Mesa de la Cámara se citará un par de veces de aquí a finales de mes y sí hay previstas dos ponencias sobre otras tantas leyes sectoriales. Enero lo redondeará una ya clásica visita de una delegación a la feria internacional de turismo de Madrid (Fitur).

"Enero no ha sido nunca hábil. Es una cosa que nunca se ha solucionado", explica Carmelo Barrio (PP), uno de los dos parlamentarios más veteranos. Técnicamente, sí es posible la celebración de sesiones ordinarias pero previa habilitación especial. En los últimos años han sido frecuentes esa solicitudes, pero el pasado mes de diciembre nadie planteó ninguna propuesta para el mes de enero.

Algunos partidos políticos dan por perdida la batalla aunque, paradójicamente, tendrían mayoría para sacar adelante una reforma reglamentaria si bien la comisión de Reglamento y Gobierno, dirigida por la propia presidenta, Bakartxo Tejeria (PNV) sólo se ha reunido en una ocasión en toda la legislatura. "El debate se planteó y lo perdimos", indican desde EH Bildu, que propuso adelantar el inicio de la actividad ordinaria al 15 de enero y retrasar el parón estival hasta el 15 de julio. En el PSE-EE y en el PP asumen que ésa podría ser una buena fórmula. "Aunque no es un tiempo de vacaciones ni mucho menos, llevamos diciendo dos o tres legislaturas que se pueden hacer cambios", indican fuentes socialistas.

Los más nuevos, por su parte, sostienen que no se entiende que no haya "actividad normal" en enero. "El primer año pedimos que se habilitase, pero parece que esto ya es una tradición. Me llama la atención que teniendo el Gobierno la necesidad de traer una ley presupuestaria para la subida salarial [de funcionarios y de perceptores de la renta de garantía de ingresos] no se haga cuanto antes", valora Cristina Macazaga, representante de Elkarrekin Podemos y miembro de la Mesa. Desde el Gobierno indican que ese proyecto de ley se aprobará o bien el martes 22 o bien el martes 29 de enero. La previsión es que se tramite en la Cámara ya en febrero con un procedimiento simplificado, el denominado "de lectura única".

Si el siguiente pleno programado en el legislativo autonómico es el del 7 de febrero, la última sesión fue el 20 de diciembre. Estaba prevista otra más el día 21 para la aprobación definitiva de los presupuestos de 2019, pero la ruptura de las conversaciones entre el Ejecutivo y EH Bildu hizo innecesario ese trámite. Se planteó sustituir ese pleno por una comisión sectorial pero algunos aforados hicieron ver a la proponente que era Santo Tomás, una fiesta de relevancia en Bizkaia y Gipuzkoa. El 'lunch' navideño también se adelantó al jueves de modo que ese día no hubo actividad de ningún tipo en la Cámara.

De cara a los próximos meses, 2019 puede ser un año con actividad parlamentaria limitada por el obligado parón motivado por las elecciones municipales, forales y europeas de mayo, a las que se podrían sumar en otra fecha las generales. En principio, cuando en abril llegue el macropuente de Semana Santa, Pascua, San Prudencio (festivo en Álava) y el 1 de mayo, apenas quedarían unos pocos días hábiles hasta que arranque oficialmente la campaña y se detenga la agenda hasta junio.