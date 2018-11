Parlamento Vasco tramitará la proposición de ley de EH Bildu para que el aprendizaje del euskera sea gratuito

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la toma en consideración de la proposición de ley presentada por EH Bildu para garantizar el derecho a saber euskera, que ha contado con el apoyo de todos los grupos de la Cámara excepto el PP que considera que se trata de una ley "innecesaria, discriminatoria y chantajista".

El Consejo de Gobierno manifestó el pasado 13 de noviembre su criterio favorable a la tramitación de esta proposición de ley recordando que los objetivos e iniciativas de la nueva ley que se proponen "ya están incluidos tanto en el "Programa de Gobierno para la XI Legislatura" como en la Agenda Estratégica del Euskera 2020" de forma que consideraba "compartido" el objetivo final del debate propuesto por EH Bildu.

El objetivo de la ley que propone EH Bildu es garantizar el derecho a saber euskera sin que nadie pueda ser discriminado por motivos económicos o por estar domiciliado en uno u otro municipio y pone como condición cursar sus estudios en la Escuela Oficial de Idiomas o en un euskaltegi público u homologado.

La proposición de ley también hace referencia al Sistema Educativo y plantea que todo el alumnado acredite el nivel B2 de euskera al acabar la ESO, "con apoyos específicos para quienes llegan de fuera" para que consigan el dominio suficiente de las dos lenguas oficiales.

Durante el debate, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha explicado que con esta iniciativa quieren "desarrollar lo que ya está recogido en la legislación, hacer realidad un derecho reconocido en el Estatuto de Gernika y en la Ley del Euskera", que "dicen con claridad que toda la ciudadanía de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa tiene derecho a saber y comunicarse en euskera". "Buscamos que se superen las limitaciones y trabas económicas para tener acceso al euskera", ha explicado.

Tras reconocer las ayudas que se conceden en la actualidad para aprender euskera, ha considerado que son "insuficientes y dispares" porque varían de un municipio a otro y cree que "no garantiza el derecho a saber euskera". "Pedimos un cambio de campo de juego porque el derecho no está garantizado en la situación actual y por inclusión, por cohesión", ha insistido.

En el turno en contra, la parlamentaria del PP Juana Bengoetxea ha considerado que se trata de una ley "innecesaria" recordando las subvenciones que existen en la actualidad, y "discriminatoria y liberticida", porque los alumnos que vienen de fuera, no tienen la posibilidad de elegir sino que se les exige estudiar en modelo D y que alcancen un nivel B2".

También cree que es "chantajista" porque en su disposición final "dice que entrará en vigor cuando se prueben los presupuestos del Gobierno Vasco" y porque "deroga de un plumazo 40 años de esfuerzo" eliminado "todo lo que hemos normativizado en euskera hasta ahora". Bengoetxe ha señalado que también es "ilegal" porque "dice que si no se alcanza el nivel B2 se niega el título de ESO". Por todo ello, ha pedido al lehendakari, Iñigo Urkullu, que "se sacuda el chantaje y no se avenga a discutir esta ley".

EXPLICACIÓN DE VOTO

En el turno de explicación de voto, la parlamentaria del PNV Maialen Gurrutxaga ha recordado que el principal compromiso del Gobierno Vasco en relación con el euskera es "aumentar el número de personas que saben euskera y mejorar sus competencias y que aprender euskera sea gratuito hasta llegar al B2. Por ello, cree que la proposición de ley comparte los objetivos del Ejecutivo en este ámbito.

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Pili Zabala, por su parte, ha criticado que la política lingüística "no ha cumplido todos sus objetivos", ya que los alumnos vascos al terminar la educación obligatoria "no controlan los dos idiomas" y en la escolarización adulta aprender euskera "no es un derecho universal". También ha señalado que existen ayudas para aprender euskera pero "no son equitativas, sino que dependen del municipio". Por ello, cree que esta iniciativa servirá para "unificar sinergias y garantizar derecho a saber euskera".

Finalmente, el parlamentario de PSE Eneko Andueza, ha recordado que se trata de una toma en consideración, no de una aprobación de una ley, que es "beneficiosa para el euskera" y ha recordado que en la tramitación parlamentaria se pondrán presentar enmiendas, debatir "pero siempre considerando el euskera como parte de nuestra identidad y no como medio para alimentar nuestras diferencias".

Andueza ha destacado que el PSE "siempre ha estado en los pasos más importantes que se han dado a favor del euskera" y ha explicado que "en la agenda estratégica del euskera hay muchas cosas que aparecen en esta ley y reforzar esta planificación a través de una ley cree que sería "muy beneficioso".