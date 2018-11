Parlamento Vasco pide un estudio sobre la situación del juego en Euskadi y un "plan de acción" contra las adicciones

El Parlamento Vasco ha pedido al Gobierno Vasco que elabore, en el plazo de 8 meses, un estudio sobre la situación del juego en Euskadi, con especial consideración a su afección a las personas menores de edad, y en base a los resultados, elabore un "plan de acción" que incluya medidas dirigidas a evitar el acceso al juego a menores y a la sensibilización sobre los riesgos del juego.

El pleno del Parlamento ha rechazado este jueves la proposición no de ley presentada por EH Bildu con la que planteaba utilizar el método que ya se emplea en las máquinas expendedoras de tabaco, para bloquear las máquinas tragaperras y de apuestas en los establecimientos hosteleros, e impedir así su uso por parte de menores.

La iniciativa de la coalición no ha conseguido salir adelante, ya que solo ha contado con el apoyo de Elkarrekin Podemos - que había presentado una enmienda de adición también rechazada-, mientras que PNV, PSE y PP han votado en contra.

Los grupos del gobierno han rechazado adoptar esta medida porque ve necesario analizar primero la situación y después llevar a cabo una estrategia, mientras que el PP ha calificado la propuesta de EH Bildu de "parche" ante el auge del juego 'on line'. Finalmente, el texto aprobado ha sido el presentado por PNV y PSE que ha contado con el rechazo de EH Bildu y PP y la abstención de Elkarrekin Podemos.

En el mismo, la Cámara insta al Gobierno Vasco a que, una vez constituido el Observatorio Vasco del Juego, elabore, en el plazo de 8 meses, un estudio sobre la situación del juego en Euskadi, con especial consideración a su afección a las personas menores de edad. Este informe será remitido a los órganos de participación del ámbito del juego y de las adicciones en Euskadi.

Además, se insta al Gobierno Vasco a que, en base a los resultados del citado estudio, elabore un plan de acción orientado a evitar el acceso al juego a personas menores y a aquellas que lo tengan prohibido; reducir los riesgos asociados a un uso inadecuado del juego; y a concienciar y sensibilizar sobre los riesgos del juego y de las adicciones sin sustancia en general, especialmente en el ámbito educativo".

En el debate, la parlamentaria de EH Bildu Eva Blanco ha criticado que "hoy en día se accede con demasiada facilitad" a las máquinas de apuestas y ha reclamado medidas de control, especialmente dirigidas a los menores, y hacer pedagogía, ya que "apostar no está mal visto hoy en día porque la sociedad no es consciente de que puede desembocar en un problema de adicción".

Tras alertar del auge experimentado en los últimos años por el fenómeno del juego y las apuestas deportivas, ha advertido de su impacto creciente en jóvenes y adolescentes, y ha señalado que "estamos ante un problema de salud pública", por lo que ha reclamado la puesta en marcha de políticas de prevención por parte de las instituciones.

"Hay que encender los pilotos rojos. Es una medida sencilla, transitoria y absolutamente realizable con la que podríamos evitar el acceso de menores", ha insistido antes de lamentar que no exista acuerdo.

Desde Elkarrekin Podemos, Edurne García ha destacado que en los últimos años está aumentando el número de salones de apuestas y también los casos de ludopatía que afectan a 43.000 personas en Euskadi, cifra que aumenta especialmente entre los jóvenes de 18 a 25 años que han pasado de un 6% a un 25%.

También ha recordado la cercanía de este tipo de establecimientos de los centros educativos y las protestas que han generado en las familias, citando un caso de la capital alavesa, y ha lamentado que no se haya conseguido un acuerdo.

La parlamentaria del PNV Begoña Otalora ha defendido la necesidad de analizar este asunto "desde lo global y terminando en lo particular" y ha explicado que aunque están de acuerdo con la iniciativa de EH Bildu no lo están en la forma de alcanzar "un objetivo que todos compartimos". "No podemos apoyar la iniciativa; antes de dar pasos concretos, es más adecuado e ineludible hacer un análisis de la situación que permita analizar el tipo de actuaciones a llevar a cabo", ha explicado.

ELABORAR UN ESTUDIO Y ESTRATEGIA

Otalora ha reconocido que "es posible que se pueda poner freno a un canal" con esta medida "pero seguirán estando accesibles otros canales más abiertos" como los móviles y los ordenadores. Por ello, ha insistido en que es necesario tener antes un conocimiento de cuál es la situación del juego y ha defendido la "conveniencia" de elaborar un estudio sobre la situación del juego, que tenga en cuenta la especial incidencia en menores de edad, y después llevar a cabo una estrategia.

El parlamentario del PSE Txarli Prieto ha recordado que es "obligación de los Poderes Públicos la lucha contra las adicciones" señalando que la población considerada "de riesgo" son los jóvenes pero cree que "es difícil resolver el acercamiento a una adicción si en la familia existen este tipo de comportamientos".

Prieto ha afirmado que el Gobierno Vasco cuenta con "herramientas" contra las adicciones, recordando la reciente creación del Observatorio Vasco del Juego para detectar conductas adictivas. Sin embargo, ha abogado por "preservar" el "espíritu unitario" que existe entre los grupos parlamentarios en este asunto.

Por último, el parlamentario del PP Javier Ruiz de Arbulo ha advertido de que la ludopatía está creciendo y ve necesario adoptar medidas para proteger a los jóvenes, que son "los más vulnerables" pero no comparte las soluciones que propone EH Bildu pero tampoco las de los grupos que sustentan al Gobierno (PNV y PSE).

Arbulo ha calificado de "parche" la medida propuesta por EH Bildu recordando el auge del juego 'on line' a través de móviles y ordenadores, y ha destacado que las máquinas de apuestas están "reguladas" por lo que cree que es necesario "exigir la legalidad vigente". "No están funcionando las medidas de vigilancia y control. Hay que hacer más", le ha dicho a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, presente en el pleno.