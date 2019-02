El Parlamento pide dotar con más medios la nueva Fiscalía vasca de delitos económicos

El Parlamento Vasco también reconoce a Juan Guaidó con los votos de PNV, PSE-EE y PP

Los palcos del Parlamento Vasco se han llenado de inmigrantes venezolanos. Eran fácilmente identificables por su acento y por unas bufandas y gorras beisboleras con los colores de la bandera de Venezuela. El tercer punto del orden del día del pleno, aunque no tiene ningún efecto legal, ha sido una iniciativa que originalmente llevaba en su título reconocer como "presidente legítimo" de aquel país a Juan Guaidó. A instancias del PP y con la firma también del PSE-EE y del PNV, el Parlamento Vasco finalmente ha acordado "al igual que la UE" y que el Reino de España "apoyar un proceso político que lleve a unas elecciones libres y creíbles" en Venezuela y que sea Juan Guaidó el que "lidere un proceso de transición". La Cámara ha mostrado su "profunda preocupación" por la "crisis social que sufre Venezuela" y ha exigido la entrada de la ayuda humanitaria bloqueada en la frontera. También ha censurado que el Gobierno de Nicolás Maduro no respete los derechos humanos. Ni EH Bildu ni Elkarrekin Podemos han apoyado esta resolución. Han remarcado el "injerencismo" de esta iniciativa y que han denunciado que no se tramiten con la misma urgencia iniciativas sobre otros países en crisis como Honduras, Haití o Yemen. El debate ha ido ganando voltaje conforme avanzaba hasta acabar con reproches cruzados y menciones a la fortuna de los hijos de Hugo Chávez o los festines en Madrid de los hijastros de Maduro. La delegación venezolana ha recibido con sonoros aplausos el apoyo del Parlamento Vasco.