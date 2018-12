Pensionistas de Bizkaia piden a Olentzero y Mari Domingi una pensión de 1.080 euros y "carbón" para los que ponen trabas

El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia ha pedido este lunes a Olentzero y Mari Domingi que para el año 2019 traigan al colectivo "una pensión mínima de 1.080 euros" y "carbón negro para todos aquellos que durante este tiempo han puesto trabas para alcanzar este objetivo".

Como todos los lunes desde el pasado 15 de enero, los pensionistas vizcaínos se han vuelto a concentrar en la escalinata del Ayuntamiento de Bilbao para defender unas pensiones dignas.

Como principal novedad, la plataforma ha comunicado a los cientos de jubilados concentrados ante el edificio consistorial que el próximo lunes 31 de diciembre, "por primera vez" en un año, la concentración se suspende y las protestas se retomarán ya en 2019, el lunes 7 de enero a una semana del aniversario del inicio de las protestas y fecha para la que, junto a coordinadoras del resto de Euskadi, han convocado manifestaciones en las tres capitales vascas.

Una de las integrantes de la plataforma, Andrea Uña, ataviada como Mari Domingui, ha felicitado a los pensionistas vizcaínos por no haber fallado ningún lunes desde el 15 de enero de 2018 y haber estado soportando "sol, lluvia y frío".

Asimismo, ha recordado que, "después de un año, todavía estamos aquí porque aún no hemos conseguido nuestra tabla reivindicativa, que pasa por unas pensiones justas y dignas, así que hasta que no la consigamos no vamos a dejar nuestra lucha".

A su vez, otro de los integrantes del movimiento vizcaíno, Jon Fano ha trasladado a los presentes que "estas movilizaciones demuestran que, aunque sean migajas, poco a poco están teniendo efectos positivos y confirman que sin duda tenemos que seguir con ellas hasta alcanzar nuestros objetivos".

Fano ha criticado durante su intervención la "paguilla de complemento" que se abonará a los pensionistas a principios de 2019, cuantía que ha calificado de "miseria", y ha denunciado que "todavía no se han dado pasos para que las pensiones mínimas lleguen hasta los 900 euros, y mucho menos, algún paso real efectivo para que las pensiones mínimas se acerquen significativamente al menos hasta los 1.080 euros".