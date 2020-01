Pensionistas Bizkaia dicen que seguirán las movilizaciones si no hay medidas "urgentes" para sus reivindicaciones

Los pensionistas han protagonizado una de las tres columnas de manifestantes que han confluido en la plaza Moyúa de Bilbao para dar comienzo a la marcha a partir de las 12.30 horas. Su recorrido había arrancado a las 12.00 del mediodía desde el Sagrado Corazón entre los lemas habituales coreados en sus concentraciones de los lunes ante el Ayuntamiento de Bilbao, como "gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden", "fuera ladrones de las instituciones" o "así, así, ni un paso atrás".

Durante la marcha, uno de sus integrantes, Jon Fano, en declaraciones a Europa Press, ha afirmado que el movimiento se encontraba "muy contento" con la respuesta a la convocatoria.

Sin embargo, ha recordado que no se ha tratado de una reivindicación exclusiva de pensionistas, sino que ha estado compartida con "trabajadores, mujeres, estudiantes y trabajadores en precario", que han dado a la movilización de "una dimensión histórica".

En este punto, ha subrayado que si "alguien piensa que con esta movilización van a cansarnos o a agotarnos como colectivo, están equivocados", porque, ha añadido, "los pensionistas vascos tenemos decidido volver a concentrarnos de nuevo este lunes para pensar en nuevas movilizaciones", si no adoptan medidas "urgentes" que aborden sus principales reivindicaciones.

Fano ha señalado que su colectivo es "plenamente consciente de que, si no se mejoran los ingresos en la caja de la Seguridad Social, no se mejoran los sueldos y los empleos, o no salen a flote las economías sumergidas y los trabajos en negro, no hay nada que hacer".