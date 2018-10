Pensionistas de Euskadi y Navarra preparan nuevas movilizaciones conjuntas

El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia ha anunciado que el día 18 se reunirán las plataformas del País Vasco y Navarra para adoptar nuevas iniciativas de cara a continuar con las movilizaciones conjuntas a raíz del encuentro que llevaron a cabo con la ministra de Trabajo Magdalena Valerio el pasado lunes.

Una de las integrantes del movimiento vizcaíno, Andrea Uña, ha señalado, durante la concentración semanal ante el Ayuntamiento de Bilbao, que la celebración de la reunión con la ministra es "la constatación del reconocimiento del peso y la dimensión real que tiene el movimiento de pensionistas vascos".

Asimismo ha reiterado que el movimiento va a seguir con las concentraciones y movilizaciones porque la ministra Magdalena Valerio, les reconoció durante el encuentro que "no hay gobierno que aguante a las personas en la calle".

En ese punto ha transmitido a los presentes que el colectivo puede coger esas palabras como un "avance en nuestras pretensiones porque no se puede mantener a pensionistas, jubilados, parados, viudas y gente en precario en la calle por lo que debemos seguir más unidos que nunca en torno a nuestras reivindicaciones y no rebajar un ápice de esa tabla".

Uña ha transmitido a los presentes que no se trató de "una reunión protocolaria" porque pudieron trasladar sus reivindicaciones y ella expuso "sin tapujos" lo que se plantean hacer desde el gobierno central".

Por ese motivo, la integrante del colectivo ha afirmado que es necesario "continuar con nuestras protestas porque no dio para todo" ya que no se abordaron temas como la "invisibilidad de las mujeres y la brecha salarial" porque existen "muchas mujeres que no han tenido ni posibilidad de entrar en las cotizaciones porque sus trabajos eran o en precario o de cuidados familiares y a esas mujeres hay que tenerlas en cuenta".

Seguir en la pelea

Otro de los integrantes del movimiento, Jon Fano, ha recordado que de la reunión con Valerio previa a la manifestación celebrada por el Día Mundial de las Personas de Edad, han sacado como principal conclusión que "a día de hoy, a partir de 2020 no tenemos asegurado ya el IPC", que subirá este año y el siguiente de acuerdo al IPC real.

"Con estos datos en la mano, creo que el balance se explica por sí mismo y por eso hemos decidido que como hoy estáis demostrando de nuevo aquí, vamos a seguir en la pelea hasta conseguir nuestra tabla de reivindicaciones", ha añadido.

Finalmente, Fano ha enumerado algunos de los puntos a los que Valerio no planteó ninguna solución, como "la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones perdido en años pasados, la subida las pensiones mínimas a 1.080 euros o la derogación del factor de sostenibilidad".