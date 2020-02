Pensionistas vascos se concentran el 18 de marzo ante parlamento de Vitoria y en abril o mayo ante el Congreso

El Movimiento de Pensionistas Vascos ha anunciado que llevará a cabo dos concentraciones ante las sedes parlamentarias de Vitoria, el próximo 18 de marzo, y del Congreso de los Diputados en Madrid a finales de abril o primeros de mayo para que "les escuchen porque tienen mucho que decir y después de dos años no van a retroceder".

El colectivo ha vuelto a protagonizar este lunes sus concentraciones semanales en municipios y capitales vascas, en las que han anunciado, entre otras cuestiones, que de cara a las próximas elecciones en Euskadi van a "utilizar todos los mecanismos a su alcance durante la campaña electoral para pedir a los partidos políticos vascos con representación parlamentaria un posicionamiento y un compromiso públicos con sus reivindicaciones".

En Bilbao, dos de sus integrantes, Andrea Uña y Jon Fano, han calificado de "preocupantes" las noticias que llegan desde la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ya que, según sus informaciones, tienen intención de retomar los acuerdos de 2016 en torno a la vinculación al IPC la subida anual, calcular la cuantía teniendo en cuenta toda la vida laboral o dejar la jubilación en los 67 años, lo que, en su opinión, evidencia que "no están por la labor de plantear su derogación como habían prometido y las próximas pensiones van a ser más bajas".

En este punto, han criticado en especial su pretensión de vincular la cuantía de las pensiones de viudedad a la suma de los ingresos de la unidad convivencial familiar frente al derecho individual a la misma", lo que solo va a contribuir a perpetuar que "la pobreza en materia de pensiones tiene rostro de viuda".

Uña ha insistido en que, frente a estos retrocesos, recortes e impulso a las pensiones privadas, por lo que esperan que el gobierno progresista de PSOE y Unidas Podemos "frene todo esto y no se ponga del lado de los interesados en aplicarlas".

Jon Fano, a su vez, también se ha referido al gobierno de coalición entre los socialistas y la formación 'morada' y les ha recordado que, "con el apoyo de otros partidos progresistas, pueden sin necesidad de mayores consensos con los poderes económicos y las derechas, en el seno del Pacto de Toledo, aprobar las medidas que considere conveniente en materia de pensiones porque tienen mayoría y legitimidad para hacerlo".

SALIDA MAGNIFICADA

Preguntado por la reciente salida del movimiento a nivel vizcaíno de las plataformas de Barakaldo y Santurtzi, Fano ha afirmado que su decisión de no participar en las asambleas del movimiento "no significa que el grueso de los pensionistas de esos dos municipios vizcaínos coincidan con esa posición", porque tienen conocimiento de "grupos significativos que no coinciden con ese posicionamiento y que siguen y seguirán participando".

Desde su punto de vista, los anuncios de salida de ambas plataformas "ha sido magnificado por quienes están interesados en crear confusión en torno al movimiento que, por desgracia, corresponden a intereses muy concretos".

En su opinión, si "algo ha caracterizado a este movimiento ha sido, desde sus inicios, la unidad, la pluralidad y la democracia interna". Asimismo ha remarcado que seguirán "haciendo ímprobos esfuerzos para que estos compañeros se reincorporen al movimiento", pero ha precisado, a continuación, que "hay que recordar que solo en Bizkaia todos los lunes se movilizan en concentraciones en 44 pueblos del territorio, grandes, medianos y pequeños".

También ha expresado su convencimiento de que, "si se hiciera una consulta, no solo entre las coordinadoras, sino entre los pensionistas del movimiento, no tengo la menor duda de que una absoluta mayoría diría que la unidad del movimiento es imprescindible y se dejen de lado las diferencias".