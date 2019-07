Personal sanitario cooperante lanzará el 'txupinazo' de La Blanca 2019

Tres cooperantes sanitarios lanzarán el próximo 4 de agosto, a las 18.00 horas, desde la Balconada de San Miguel, el 'txupinazo' que da inicio a las fiestas de La Blanca 2019 y que precede a la bajada de Celedón.

El alcalde Gorka Urtaran ha dado a conocer a los 'txupineros', ya que en el primer año de la presente legislatura municipal corresponde al Grupo municipal del PNV la elección de las personas encargadas de lanzar el cohete que marca el arranque festivo.

El traumatólogo Imanol Vega, la enfermera e instrumentista de quirófano Adela Fonseca y el ortopedista Francisco Granados, serán los encargados de lanzarlo. Todos ellos son personal sanitario que, año tras año, pasan semanas en Bolivia y la República de Benín, atendiendo a población sin recursos afectada por graves problemas de salud.

Urtaran ha explicado que esta designación quiere "simbolizar el agradecimiento de la ciudad a personas que dedican su tiempo y dinero a ayudar a otras, que sufren y carecen de recursos para hacer frente a sus problemas".

"Poder ayudar a personas sin recursos médicos ni económicos, a ellos les aporta una satisfacción enorme; y a nosotros, como ciudad, nos enorgullece tener a vecinas y vecinos que hacen desinteresadamente esta labor y que aportan tanto bienestar a otras que viven en unas condiciones muy duras", ha destacado.

Según ha detallado el Consistorio, Imanol, Adela y Francisco desempeñan su trabajo habitual en Vitoria, pero desde hace años reservan varias semanas al año para viajar de forma altruista a Africa y Sudamérica.

Allí realizan múltiples intervenciones quirúrgicas y facilitan material ortopédico a gran número de personas -muchas de ellas menores- en colaboración con organizaciones no gubernamentales como Denok Osasunaren Alde (DOA) o Les énfants du Noma, además de la asociación sin ánimo de lucro que ellos han creado, la Asociación de Ayuda en Traumatología y Ortopedia (ADATO).

Sus pacientes son personas que sufren enfermedades relacionadas con malformaciones, amputaciones, fracturas o carencias en la alimentación. En general, les atienden y les facilitan material en sus países, pero en alguna ocasión también viajan a Vitoria para recibir atención médica.

El traumatólogo Imanol Vega ha agradecido la designación destacado que "no hay mayor honor que ser elegidos como 'txupineros' de las fiestas de la Virgen Blanca".

"Quiero que el encendido de la mecha y el estruendo del cohete no solo den paso a las fiestas, sino que se interprete como un inmenso gracias de todo el personas cooperante sanitario y no sanitario que trabaja en la sombra y que hoy no puede estar aquí. Eskerik asko en nombre de toda la cooperación", ha agradecido.

El doctor Vega, que en 2018 fue premiado por su trabajo solidario por parte del Colegio de Médicos de Alava, ha explicado el trabajo que realizan en Benín y Bolivia, para atender e intervenir al mayor número posible de pacientes.

"Todas las cirugías las realizamos con el personal local, con la premisa de formarles para que ellos puedan continuar nuestros pasos el resto del año. Pero quiero destacar que no solo ellos aprenden de nosotros nuestras técnicas, sino que nosotros también aprendemos de ellos, y mucho, porque conocimiento tienen, lo que no tienen es medios. Siempre decimos que de las misiones nos traemos mucho más de lo que nos llevamos", ha subrayado.