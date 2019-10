El mordisco de Más País a Podemos en Bizkaia otorgaría otro escaño más al PNV en Euskadi, según la encuestra preelectoral del Gobierno

El Gabinete de Prospecciones Sociológicas (GPS) del Gobierno vasco ha hecho pública este lunes una doble encuesta preelectoral con las miras puestas en las generales del 10 de noviembre pero también en las autonómicas de 2020, para las que no hay fecha concreta de momento. En ambos casos, los resultados son coincidentes y muy favorables al PNV, que continuaría creciendo. En las generales, los de Aitor Esteban consolidarían el escaño ganado en abril y podrían crecer hasta 7 logrando un cuarto asiento por Bizkaia merced al pequeño mordisco que Más País le haría a Elkarrekin Podemos. En cuanto a los comicios vascos, los datos apuntan a un crecimiento de 28 a 30 escaños. Ello llegaría acompañado de una subida de 9 a 12 del PSE-EE, lo que dejaría al Ejecutivo de coalición e Iñigo Urkullu instalado en una cómoda mayoría absoluta de la que no ha gozado esta legislatura.

En cuanto a las elecciones más inmediatas, las generales repetidas, la fotografía política que dibuja el GPS es un crecimiento del PNV, que pasaría de 6 a 7 escaños. La opción a ganar un diputado le llega en Bizkaia, con un 35% de intención de voto, y en detrimento de Elkarrekin Podemos. Si los votos que la encuesta atribuye al nuevo partido de Íñigo Errejón, apenas el 1,8%, no se fugaran de la coalición de Podemos e IU, a la que se le asigna un 15,7%, la candidatura de Roberto Uriarte estaría en condiciones de retener el segundo escaño en la circunscripción.

El sondeo no da representación al PP en ninguno de los tres territorios, pero otros trabajos sí auguran una recuperación del voto 'popular' que podría traducirse en escaños en Álava o incluso en Bizkaia. En el caso alavés, Javier Maroto se dejó el asiento por apenas 400 votos en abril en beneficio de EH Bildu y ahora la diferencia que pronostica el GPS es de apenas una décima (14,8% EH Bildu por 14,7% para el PP). Con un 17,4% de encuestrados que o "no saben" o "no contestan" a quién van a votar y jugando con el margen de error, la igualdad se antoja máxima hasta el final. El PSE-EE, al menos en Euskadi, no notaría la bajada que a nivel general han detectado algunos trabajos sociológicos y estaría en condiciones de mantener sus cuatro diputados. Si salva los muebles en Álava, EH Bildu también tendría otros tantos.

En cuanto a las autonómicas, lo que se detecta es una consolidación de los partidos en el Gobierno, que ganarían cinco escaños en total, dos el PNV y tres los socialistas, para sumar 42 de 75 parlamentarios. La coalición, de repetirse, tendría garantizada la mayoría de la que no goza hasta ahora. EH Bildu, por su parte, presenta una ligera caída hasta los 17 escaños (ahora 18), Elkarrekin Podemos caería de 11 a 9 (y no se ha preguntado por Más País) y el PP tocaría nuevamente fondo al pasar de 9 a 7 a pesar de que Ciudadanos y Vox quedan muy lejos incluso de alcanzar el listón del 3%.

La encuesta se basa en 2.170 entrevistas, 490 en Álava, 1.022 en Bizkaia y 658 en Gipuzkoa realizadas para el Gobierno por la empresa Ikertalde. La recogida de datos se hizo del 1 al 9 de octubre, antes de la sentencia del 'procés'. El error es del 2,2% con un margen de confianza del 95,5%.