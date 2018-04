Podemos no cree que el aumento inversor en Euskadi de los PGE se haga "a espaldas" de PNV y ve "negociación de antemano"

El secretario de Comunicación de Podemos Euskadi, Andeka Larrea, ha afirmado que no se cree que el aumento inversor en Euskadi previsto en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado se haga "a espaldas" del PNV y ha reconocido que no puede "evitar pensar que alguna negociación ha habido de antemano" con el PP.

En rueda de prensa celebrada en Bilbao, Larrea ha valorado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y su repercusión en Euskadi, así como la moción presentada por Elkarrekin Podemos en el Parlamento vasco relativa a los pensionistas que se debatirá el próximo jueves.

Tras indicar que las prioridades de las Cuentas presentadas por el Partido Popular no responden a las "necesidades de las personas", ha lamentado que primen, por contra, "la agenda vasca del hormigón frente a la de la gente". "La agenda vasca no es la de ningún partido sino la de toda la ciudadanía", ha reprobado.

En este sentido, ha denunciado la "falta de claridad" del PNV frente a los PGE de 2018, que ha considerado "no es honesta" pese a que se trata de unos Presupuestos que no son "novedosos" sino "injustos y antisociales" al no "combatir la desigualdad".

De este modo, Podemos no se cree que la inversión del Estado en Euskadi vaya a crecer un 33% con respecto al pasado ejercicio y todo ello "se haga a espaldas del PNV". "Nos resulta bastante sospechoso y claramente vemos su mano ahí. Son Presupuestos hechos a su medida y no podemos evitar pensar que alguna negociación ha habido de antemano", ha alertado.

A su juicio, el Partido Popular no ha escuchado sin embargo las "exigencias de las movilizaciones" por unas pensiones dignas, ni combate con su proyecto presupuestario la precariedad laboral.

En este contexto, ha recordado la situación que padecen algunas empresas vascas del sector industrial como en el caso de Productos Tubulares, por lo que ha instado al Gobierno Vasco a que se "implique en la defensa de los puestos de trabajo en riesgo".

CRISIS INDUSTRIAL

"Productos Tubulares es una empresa más de una larga lista que pone en evidencia la falta de voluntad del Gobierno de PNV y PSE para hacer frente a la crisis industrial que tampoco en los PGE encuentra ninguna respuesta", ha lamentado.

Por todo ello, ha argumentado que apoyar los PGE supondría "poner en peligro el futuro de las pensiones, apostar por la precariedad laboral y por el nulo compromiso en favor de la igualdad entre mujeres y hombres".

En esta línea, ha defendido que el PNV, cuyo modelo económico "coincide en el del PP", tiene una "buena oportunidad de retrasarse y decir que está con los pensionistas" apoyando la moción que Elkarrekin Podemos ha presentado en el Parlamento vasco para su debate el próximo jueves.

Según ha descrito, la moción insta, en primer lugar, al Parlamento vasco a manifestar que los PGE de 2017 "perjudicaron a la ciudadanía vasca, en particular a los pensionistas" y, por otro, defiende que el Congreso de los Diputados "en ningún caso debería aprobar unas Cuentas --las de 2018-- que no garanticen que las pensiones se actualicen en base al IPC y las mínimas se sitúen por encima del umbral de la pobreza".