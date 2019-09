Podemos Euskadi cree que "hay margen" para un acuerdo de gobierno pero acusa a Sánchez de "no facilitar" la negociación

El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martinez, cree que "hay margen" para conseguir un acuerdo de investidura en el Estado, pero ha criticado que el líder del PSOE Pedro Sánchez "no está facilitando nada la negociación porque no la está tratando en términos de igualdad". "Pronto sabremos si se puede tener un gobierno progresista que evite unas elecciones o si tenemos unas elecciones que claramente la ciudadanía no merece", ha señalado.

En una rueda de prensa celebrada este viernes en el Parlamento Vasco para presentar una proposición de ley junto a EH Bildu, Martínez ha sido preguntado sobre la reunión mantenida este pasado jueves por parte los equipos negociadores de Unidas Podemos y PSOE.

Martínez ha destacado que la reunión fue "larga" y ha recordado que tienen previsto volver a reunirse "pronto de nuevo", aunque ha reconocido que la fecha está todavía "sin establecer", al igual que una posible reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias la próxima semana.

"Hay que dar una confianza a los equipos negociadores que ayer dedicaron muchas horas de su trabajo a acercar posturas", ha defendido antes de subrayar que "las dos semanas que quedan son más que las 48 horas que tuvieron para negociar en julio".

Para Martínez "hay un margen" para el acuerdo y cree que "pronto sabremos si se puede tener un gobierno progresista que evite unas elecciones o si tenemos unas elecciones que claramente la ciudadanía no merece".

TODAS LAS PARTES

Asimismo, ha defendido que en una negociación "todas las partes deben moverse" y ha criticado que el líder del PSOE Pedro Sánchez "no está facilitando nada la negociación porque no la está tratando en términos de igualdad ni poniendo sobre la mesa, términos ni siquiera cercanos a los de julio".

"Que no haya opción a hablar de un gobierno de coalición o de posibilidades de la presencia en el gobierno de Unidas Podemos, hace que las 300 medidas que han propuesto tengan un carácter más de programa electoral que de posible programa de gobierno", ha advertido.