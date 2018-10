Podemos dice que "la cara de PNV en el Congreso" no es la misma que en Euskadi donde es "más implacable" en los recortes

El secretario general del Podemos Euskadi y portavoz del grupo parlamentario Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha asegurado que "la cara de PNV en el Congreso" no es la misma que en Euskadi, donde es "más implacable en sus recortes, y en la política social y económica". Además, ha considerado que el PSE-EE "está más a la derecha" que Pedro Sánchez y ha impedido que "el cambio" que se ha generado en Madrid se haya trasladado a Euskadi.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Martínez ha afirmado que "la cara que muestra el PNV en el Congreso no es la misma que muestra aquí", donde "es mucho más implacable en sus recortes, con la política social y económica" que considera "neoliberal". "Su actitud en el Congreso es otra", ha aseverado.

El líder de la formación morada en la Comunidad Autónoma Vasca se ha referido a la reunión que ayer mantuvieron el lehendakari, Iñigo Urkullu, y Pablo Iglesias, para señalar que el objetivo de este último, "a día de hoy, es el de tratar de cuidar la mayoría que hizo a Sánchez presidente del Gobierno, ese bloque que apoyó la moción de censura, sobre todo, para no permitir que un bloque reaccionario, como el de PP y Ciudadanos, pueda gobernar en el Estado".

Lander Martínez ha manifestado que, si se habla "a nivel de Congreso y de la política estatal, hay un mapa político claro, en el que cual hay un bloque reaccionario, compuesto por PP y Cs, que está tratando de tirar el Gobierno de Pedro Sánchez a toda costa, y hay un bloque muy amplio y muy plural, que está tratando de avanzar socialmente en generar un cambio en el Estado".

"Estamos hablando del medio o largo plazo, no solo del corto plazo en la aprobación de los Presupuestos. Estamos hablando de una entente política que no permita que, aquellos que saquearon el Estado, que es el partido más corrupto de Europa y que están colocándose en posiciones de extrema derecha, vayan a gobernar", ha apuntado.

QUE SE AGOTE LA LEGISLATURA

Lander Martínez ha apuntado que el lehendakari "comparte un análisis con Pablo Iglesias, que es el de la necesidad de que Pedro Sánchez agote la legislatura". "Es un análisis compartido por la mayoría o la totalidad de los que están en ese bloque", ha dicho.

Según ha precisado, la pretensión de Unidos Podemos va más allá, para que, "una vez pasadas las próximas elecciones generales, se pueda seguir sosteniendo un Gobierno de este tipo" para que se prosiga con el "giro social". "Creo que la coincidencia en que Pedro Sánchez agote la legislatura es total", ha insistido.

En cuanto a los PGE, ha asegurado que son los "más de izquierdas que puede haber en esta democracia", y hay que trabajar para que salgan adelante. "No vi un rechazo por parte del lehendakari, pero también es verdad que quedó claro que ése es un trabajo que corresponde a los grupos parlamentarios del Congreso y que es ahí donde está la interlocución principal", ha apuntado.

EUSKADI

En todo caso, ha apuntado que "no es moneda de cambio" el apoyo de Elkarrekin Podemos a los Presupuestos vascos, ya que su respaldo va a estar condicionado a que se acepten las 15 propuestas que plantearon al Ejecutivo vasco. "La coyuntura de Euskadi es otra. A día de hoy, no existe ni se ha trabajado ninguna mayoría porque no ha habido ninguna lógica que lleve trabajarla", ha explicado.

Lander Martínez ha insistido en que "la mayoría en el Parlamento Vasco a día de hoy no existe", sino que lo que hay "es un Gobierno en minoría de PNV y PSE-EE", y las propuestas de su grupo "están encima de la mesa". Tras señalar que no es un tema que ayer se tratara, ha añadido que, en todo caso, su postura "no es una moneda de cambio".

Tras recordar que la primera de las 15 propuestas de Elkarrekin Podemos se refiere al rescate de la Naval, ha insistido en que "sería una tragedia para la Margen Izquierda" que ésta no se produjera. "Estamos esperando la respuesta de Pedro Azpiazu, que llegará de un momento a otro", ha dicho, para precisar que "todas las medidas son negociables, de todas hay que hablar".

Sin embargo, ha puntualizado que no puede pretender el Gobierno Vasco que aprueben unas cuentas "que aprobó con el PP el año pasado" porque sus planteamientos suponen "dar un giro social de 180 grados".

Martínez ha insistido en que "hay tiempo para incluir La Naval en la cuestión presupuestaria estatal" y cree que los Ejecutivos central y vasco "tienen que implicarse". "Me gustaría que (el astillero) estuviera incluido en las propuestas presupuestarias estatales y vascas", ha precisado, para pedir que garanticen sus sostenimiento.

En esta línea, ha visto "un cambio" en el Gobierno Vasco respecto a La Naval y también, en concreto, en el lehendakari, porque ya empiezan "a admitir que efectivamente se puede entrar con capital público", pero ha precisado que, no obstante, todavía están "muy pendientes de que haya la presencia de un inversor privado que tome el peso principal". "Hay que definir el método de entrada, y ahí sigue habiendo diferencias respecto a Gobierno Vasco y Elkarrekin Podemos", ha apuntado.

POSTURA DEL PSE

Lander Martínez ha asegurado que le gustaría conformar una mayoría con el PSE-EE y EH Bildu en Euskadi para "generar una alternativa al PNV", pero ha afirmado que los socialistas vascos, "a día de hoy", han dejado "muy claro" que quieren estar en el Gobierno de Urkullu.

"Ha demostrado que el cambio que se ha generado con Pedro Sánchez, no ha llegado al PSE-EE. El PSE-EE está a la derecha de Pedro Sánchez y, mientras tanto, Elkarrekin Podemos nos encontramos como izquierda vasca, cargando con muchas de las demandas sociales y económicas que tiene la ciudadanía. Tampoco tenemos miedo de tener sobre nuestros hombros esa carga, si obtenemos mejoras para la vida de la gente", ha aseverado.

MODELO DE ESTADO

Martínez ha asegurado que, en la reunión de ayer entre el lehendakari y Pablo Iglesias, las mayores coincidencias se produjeron en la idea de que haya un modelo en el Estado federal o confederal. "Tenemos claro que el Estado español es plurinacional, que Euskadi es una nación y que la estructuración de esto en el Estado requiere de un carácter asimétrico", ha explicado.

En cuanto al nuevo estatus para Euskadi, ha señalado que Iglesias y Elkarrekin Podemos mostraron su voluntad "de avanzar en un acuerdo amplio en esta materia, que incluya a todas las fuerzas que se puedan incluir este tipo de acuerdo".

"A Elkarrekin Podemos le importa mucho que haya un Estatuto nuevo para Euskadi que sea feminista, con las demandas sociales en el centro, pero que tenga un avance en lo territorial, en términos de diálogo, de colaboración, no en términos de confrontación o unilateralidad", ha destacado.

Asimismo, trasladaron al lehendakari que, "si quiere trabajar en estructurar el Estado español como un estado plurinacional, hay cien por cien de coincidencia y hay mucho que trabajar".

"Creo que ha sido más fácil encontrar puntos de coincidencia con las expresiones públicas que ha hecho el lehendakari en materia de autogobierno, que siempre ha mostrado una voluntad de alcanzar acuerdos amplios, que, desde luego, con las posiciones de Joseba Egibar, que, para nosotros, eran muy difíciles, y la única alternativa que nos dejó es que Elkarrekin Podemos no pudiera estar en un acuerdo, a día de hoy, en materia estatutaria", ha asegurado.

A su juicio, no eran "tolerables" las bases de nuevo estatus pactadas con EH Bildu, realizadas en "clave identitarista" e incluso "en algunos términos excluyente".