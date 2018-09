Podemos pide a PNV y EH Bildu "que se muevan y mojen" para consensuar el nuevo Estatuto sin recurrir "a las esencias"

El secretario general de Podemos Euskadi y portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco, Lander Martínez, ha pedido a PNV y EH Bildu "que se muevan y mojen" para ampliar el consenso que han logrado en torno a un nuevo Estatuto, sin recurrir "a las esencias" e incluyendo "la diferencia".

Tras insistir en que no existen vetos en la Cámara vasca al pacto entre jeltzales y la coalición soberanista, ha recordado que éstos tienen mayoría numérica suficiente para sacar adelante solos su propuesta de nuevo estatus y, si no lo hacen, es porque no se atreven, al ser conscientes de que la ciudadanía vasca no entendería que este texto recabara menos apoyos que el que consiguió el Estatuto de Gernika.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Martínez ha considerado que la reforma estatutaria "va estar ahí", en el debate de política general que se celebrará este jueves en el Parlamento Vasco.

"Nosotros siempre hemos tratado de fomentar y ensanchar los acuerdos que se estaban dando en la ponencia porque los que se han dado hasta ahora (entre el PNV y EH Bildu sobre las bases de un nuevo estatus) no nos gustan. Ésa es la vía en la que va a insistir Elkarrekin Podemos hablando del nuevo estatus", ha añadido.

En cuanto al nuevo Estatuto, ha asegurado que ellos "no están viendo los toros desde la barrera" y ha apuntado que, si alguien lo está haciendo, es el PSE-EE, "que ha dicho a todo que no".

En esta línea, ha recordado que ellos han aportado "muchísimo contenido" a la ponencia de autogobierno, han pretendido "participar de forma activa, tratando de obtener acuerdos amplios y transversales, que dieran un Estatuto que fuera aprobado por una mayoría social en Euskadi".

"Hemos estado trabajando en eso, aunque no lo hemos conseguido siempre, porque hay unas bases aprobadas por PNV y EH Bildu, a excepción de una parte, que está aprobada con nosotros también sobre derechos sociales, que a nosotros no nos gustan y no son nuestras bases", ha apuntado.

En todo caso, ha recordado que había que hacer una encomienda al comité de expertos que debe redactar el texto articulado, que, por un lado, respetara lo presentado por "una mayoría democrática", como son los jeltzales y la coalición soberanista, lo que demuestra que no hay "ningún veto", como ambas formaciones nacionalistas han asegurado en numerosas ocasiones.

"Estos dos grupos tienen la mayoría y, si quisieran, podrían sacarlo adelante. Otra cosa es que no quieran o no se atrevan a hacerlo y eso es por algo", ha indicado.

Martínez ha recordado que "esa encomienda dejará una vía abierta" a que los consensos "se ensanchen a través, quizá, de la investigación y el trabajo de los expertos, pero, sobre todo, una vez llegada la proposición al Parlamento, a través del proceso de enmiendas, pero que, con un trabajo previo en un texto articulado, probablemente, pudiera llegar a alcanzar la adhesión de mayores partidos, siempre que PNV y EH Bildu dejen sus maximalismos".

En este sentido, ha señalado que PNV y EH Bildu forman "una entente que justifica constantemente su no avance a que otros les ponemos vetos, cuando numéricamente es imposible" que les pongan vetos, porque es la tercera fuerza y tienen 11 parlamentarios.

"Cuando se utiliza una justificación de ese tipo, entiendo que lo que no se quiere es decir la verdad o trasladar la realidad y es que, por mucho que hayan acordado a día de hoy estos dos partidos, no se atreven a ir adelante, no por una cuestión de valantía, sino porque entienden que la sociedad vasca no entendería un Estatuto que no contemple más adhesiones que el del 79", ha indicado.

El portavoz de Elkarrekin Podemos ha destacado que, "para conseguir ese tipo de adhesiones y trabajar en conjunto, y de manera mucho más transversal y amplia, hay que moverse, mojarse, y no ir a lo fácil que son las esencias, los acuerdos con quienes, en cuestiones de territorialidad y de la cuestión nacional, es el grupo más cercano, tratar de ver la diferencia, de incluirla".

"La esencia de un Estatuto es ser inclusivos, avanzar en convivencia, entender la actualidad vasca, defender los derechos sociales y blindarlo, pero, para eso, hay que incluir, ensanchar, abrir, y dejar las esencias a un lado", ha añadido.

A su juicio, "a la hora de entender que la vasca es una sociedad plural en identidades, que todas tienen que ser respetadas, que todas tienen que sentirse cómodas dentro de Euskadi y dentro del nuevo pacto social, que es el Estatuto, hay diferencias de visión" porque ha habido un acuerdo entre el PNV y EH Bildu "que tenía propuestas como, incluso, diferencias entre ciudadanía y nacionalidad". "No es un avance precisamente", ha concluido.

TRABAJO DEL GOBIERNO

No obstante, ha recordado que este jueves, en el pleno de política general, "toca analizar el estado de Euskadi, el trabajo del Gobierno". "Y lo que vamos a hacer es analizar el trabajo de un Gobierno que entendemos que, a día de hoy, está sin ideas y soluciones para una serie de problemas que tiene Euskadi y, por eso, es posible que mañana (el lehendakari) ignore y no hable de esos problemas y nos presente una especie de 'Arcadia feliz'", ha añadido.

Por ello, ha señalado que a Elkarrekin Podemos "le tocará poner encima de la mesa todas las gestiones que tienen que ver con empleo, con precariedad laboral, siniestralidad laboral, RGI, educación, sanidad y todas esas cosas que afectan en la vida del día a día de las instituciones vascas", ha añadido.