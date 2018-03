Alba (Podemos) ve "incoherente y contradictorio" que PNV critique al Gobierno del PP mientras se plantea apoyar los PGE

La diputada de Unidos Podemos y ex secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, ha afirmado que considera "incoherente y contradictorio" que el PNV critique al Gobierno del Partido Popular por cuestiones como las pensiones mientras se plantee apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "si lo de Cataluña se relaja".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, Alba se ha referido además la decisión de este jueves del Parlament catalán de rechazar la investidura de Jordi Turull (JxCat) como presidente de la Generalitat tras la decisión de la CUP de abstenerse.

Tras considerar que en Cataluña se vive sistemáticamente "una situación impredecible", que hace cada vez es más difícil "hacer pronósticos", ha denunciado que no es "tolerable" que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se dedique a "hacer política".

"Creo que es consecuencia de la actitud profundamente irresponsable del Partido Popular que ha trasladado debates políticos a los tribunales, llevándonos a una situación de excepcionalidad", ha reprobado.

A ello, Alba ha unido "el espectáculo" que se da en Cataluña, una realidad que los vascos "ven cada vez con más distancia y lejanía porque no se termina de entender muy bien".

"Lo que se vive está causado por la profunda irresponsabilidad del PP que ha judicializado todo y, por otro lado, por la irresponsabilidad de quienes tenían la mayoría y capacidad de proponer un candidato viable que lograran sacar adelante para tener un gobierno y acabar con la aplicación del 155. Hay muchas demandas ciudadanas y no hay un gobierno que les dé respuesta. Quienes tienen la responsabilidad política deben asumirla", ha incidido.

En este contexto, ha reconocido que "no se atrevería a decir que el PP esté intranquilo" con esta situación, ya que "la sensación que da vistas las últimas sesiones de control es que se aprovecha mucho de esta situación para disputar el voto con Ciudadanos".

"Las últimas sesiones de control han sido reproches constantes para ver quién es más unionista, quién está más a favor de la Constitución y quién sería más duro en la aplicación de las leyes. Es una dinámica mala que no aporta soluciones", ha defendido.

PRESUPUESTOS

Cuestionada por la próxima presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, Alba ha considerado que Ciudadanos "teatraliza mucho" su confrontación con el PP, por lo que "cuando lleguen los presupuestos no habrá el menor problema" para apoyarlos.

Respecto al PNV, ha afirmado que la formación jeltzale "siempre se muestra muy duro con el PP", pero "en el último momento, a cambio de concesiones simbólicas en muchos casos, da su brazo a torcer y apoya las cuentas".

A su juicio, el apoyo del PNV conllevaría "sostener a un gobierno que ya vemos cómo gestiona lo territorial y lo social, con un problema añadido como son las pensiones".

"Me sorprende la actitud del PNV porque es incoherente quejarse de un gobierno que aprueba presupuestos con un 0,25% de subida de las pensiones y a la vez sostenerlo y plantearse que si lo de Cataluña se relaja se podría volver a apoyar. No entiendo esta actitud porque me parece contradictoria", ha valorado.

De este modo, ha afirmado que la sensación que da es que cuando el Ejecutivo de Rajoy presenta los presupuestos es "porque más o menos están acordados". "Me gustaría creer que no fuera así y el PNV va a entender que con este gobierno no vamos a ningún lado", ha dicho.

A su juicio, el Ejecutivo central pretende poner "un parche" al debate de las pensiones para detener las movilizaciones de los pensionistas, pese a que es necesario llevar a cabo una "reforma de más calado" para que no sigan dependiendo de "la voluntad de un gobierno u otro" la hora de establecerse su cuantía.